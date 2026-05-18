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Geovani e seu legado: um dos maiores da história do futebol capixaba

O ex-meia faleceu na madrugada desta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 13:28

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

18 mai 2026 às 13:28
Reprodução/Desportiva


O Brasil se despediu, nesta segunda-feira (18), de um dos grandes nomes da história do futebol capixaba: Geovani Silva. Ídolo da Desportiva Ferroviária, o Pequeno Príncipe é um dos maiores, senão o maior, jogador de futebol que o Espírito Santo já produziu -  Fontana, Sávio, Maxwell e Carlos Germano - e conquistou três vezes o título estadual.


Nascido em 6 de abril de 1964, Geovani iniciou a carreira ainda jovem na Desportiva Ferroviária, em 1978. Em 1980 ele foi campeão capixaba com a equipe grená e despontou para o restante do Brasil, chamando a atenção do Vasco da Gama. 


Depois de viver momentos mais marcantes no Cruz-Maltino, em times de fora do país e na Seleção Brasileira, Geovani voltou ao Espírito Santo em 1997 e marcou uma nova fase em sua vida esportiva, agora como referência e símbolo de experiência para os clubes locais. Ele passou a integrar o elenco da Rio Branco, arquirrival do clube onde havia dado os primeiros passos como jogador profissional. 



No entanto, foi a partir de 1999 que voltou a se destacar em campo, vestindo a camisa do Serra. Naquele ano, foi peça fundamental na conquista do Campeonato Capixaba de 1999 e no acesso para a Série B do Brasileirão. Na campanha histórica, o time capixaba chegou a derrotar o Fluminense, no Maracanã.


Serra campeão capixaba de 1999
Arquivo/Cedoc/A Gazeta


No ano seguinte, em 2000, Geovani retornou à Desportiva e novamente fez história, ajudando a equipe grená a conquistar o Campeonato Capixaba. Em seus últimos anos de carreira, 2001 e 2002, o meia ainda passou por Tupy-ES e Vilavelhense.


Geovani Silva pelo Vilavelhense
Arquivo/Cedoc/A Gazeta

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