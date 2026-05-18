Geovani e seu legado: um dos maiores da história do futebol capixaba





O Brasil se despediu, nesta segunda-feira (18), de um dos grandes nomes da história do futebol capixaba: Geovani Silva. Ídolo da Desportiva Ferroviária, o Pequeno Príncipe é um dos maiores, senão o maior, jogador de futebol que o Espírito Santo já produziu - Fontana, Sávio, Maxwell e Carlos Germano - e conquistou três vezes o título estadual.





Nascido em 6 de abril de 1964, Geovani iniciou a carreira ainda jovem na Desportiva Ferroviária, em 1978. Em 1980 ele foi campeão capixaba com a equipe grená e despontou para o restante do Brasil, chamando a atenção do Vasco da Gama.





Depois de viver momentos mais marcantes no Cruz-Maltino, em times de fora do país e na Seleção Brasileira, Geovani voltou ao Espírito Santo em 1997 e marcou uma nova fase em sua vida esportiva, agora como referência e símbolo de experiência para os clubes locais. Ele passou a integrar o elenco da Rio Branco, arquirrival do clube onde havia dado os primeiros passos como jogador profissional.



