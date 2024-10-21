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Em Santa Maria

Homem é preso em flagrante por matar cachorro enforcado em Marechal Floriano

Contra o suspeito de 33 anos ainda havia um mandado de prisão em aberto; ele foi preso por maus-tratos aos animais
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 out 2024 às 19:55

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 19:55

Homem de 33 anos é preso suspeito de matar cachorro enforcado em Marechal Floriano.
Homem de 33 anos é preso suspeito de matar cachorro enforcado em Marechal Floriano. Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por matar um cachorro enforcado na região de Santa Maria, em Marechal Floriano, na região Serrana, no último sábado (19). À Polícia Militar uma testemunha informou que o cão vivia na rua e precisava de atendimento veterinário. Ao tentar conter o animal, o acusado teria o enforcado até a morte. À corporação, o homem disse que foi mordido pelo animal. O detido não teve a identidade informada. 
Em áudios enviados à reportagem de A Gazeta, um morador da cidade explicou que o cachorro havia sido atropelado há um mês. Por isso, pessoas do bairro estavam tentando pegá-lo para colocar aos cuidados da Associação Martinense e Florianense dos Animais de Rua (Amar). Como estava assustado, demorou para alguém conseguir o pegá-lo, até que outro homem conseguiu amarrar. 
“Pessoas da associação foram até a comunidade e explicaram que se conseguissem prender o cachorro em algum lugar iam levar remédio para dor e calmante para assim levá-lo. No sábado, o voluntário da associação, que é da região, soube que prenderam ele em uma corda, mas quando chegou lá se deparou com o cachorro morto. Falaram que ele se intrometeu por algum motivo e foi mordido”, explicou uma pessoa, que não quis se identificar.
Vídeos enviados à reportagem mostram o homem levantando o bicho, que estava preso em uma corda – a gravação não será exibida por mostrar o animal indo a óbito.  Ao mesmo tempo, pessoas em volta pedem para ele parar, pois o cão poderia morrer. Ao ser detido, os militares constataram no sistema um mandado de prisão em aberto contra ele.
Homem é preso em flagrante por matar cachorro enforcado em Marechal Floriano
A Polícia Civil informou, por nota, que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por maus-tratos aos animais qualificados e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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