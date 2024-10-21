Homem de 33 anos é preso suspeito de matar cachorro enforcado em Marechal Floriano. Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por matar um cachorro enforcado na região de Santa Maria, em Marechal Floriano , na região Serrana, no último sábado (19). À Polícia Militar uma testemunha informou que o cão vivia na rua e precisava de atendimento veterinário. Ao tentar conter o animal, o acusado teria o enforcado até a morte. À corporação, o homem disse que foi mordido pelo animal. O detido não teve a identidade informada.

Em áudios enviados à reportagem de A Gazeta, um morador da cidade explicou que o cachorro havia sido atropelado há um mês. Por isso, pessoas do bairro estavam tentando pegá-lo para colocar aos cuidados da Associação Martinense e Florianense dos Animais de Rua (Amar). Como estava assustado, demorou para alguém conseguir o pegá-lo, até que outro homem conseguiu amarrar.

“Pessoas da associação foram até a comunidade e explicaram que se conseguissem prender o cachorro em algum lugar iam levar remédio para dor e calmante para assim levá-lo. No sábado, o voluntário da associação, que é da região, soube que prenderam ele em uma corda, mas quando chegou lá se deparou com o cachorro morto. Falaram que ele se intrometeu por algum motivo e foi mordido”, explicou uma pessoa, que não quis se identificar.

Vídeos enviados à reportagem mostram o homem levantando o bicho, que estava preso em uma corda – a gravação não será exibida por mostrar o animal indo a óbito. Ao mesmo tempo, pessoas em volta pedem para ele parar, pois o cão poderia morrer. Ao ser detido, os militares constataram no sistema um mandado de prisão em aberto contra ele.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso em flagrante por matar cachorro enforcado em Marechal Floriano