Ônibus se envolvem em acidente na Vila Rubim, em Vitória

Acidente entre ônibus em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Dois ônibus — um do Sistema Transcol e outro da Viação Planeta — se envolveram em um acidente na Rua Pedro Nolasco, na Vila Rubim, em Vitória, no final da tarde desta segunda-feira (21).

Segundo a polícia, 11 pessoas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares por três equipes do Samu e uma do Corpo de Bombeiros.

A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o motorista do Transcol contou para policiais do Batalhão de Trânsito da PM que ia parar no ponto de ônibus para os passageiros descerem. Ele disse que tentou frear, mas não conseguiu e acabou batendo na traseira de um outro ônibus, da Viação Planeta, que estava parado para o embarque de passageiros.

Às 19h18, o Corpo de Bombeiros confirmou, por meio de nota, que foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre veículos, por volta das 17h. "Os militares do Resgate realizaram apoio ao Samu no atendimento das pessoas", esclareceu a corporação.

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