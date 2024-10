Em Atílio Vivácqua

Suspeitos são detidos no ES fazendo "escolta" a caminhão roubado no RJ

Segundo a PRF, a corporação recebeu uma denúncia por volta das 3h15 sobre um caminhão roubado com placas adulteradas que seguia pela rodovia federal no ES, escoltado por dois veículos

2 min de leitura min de leitura

Veículo, produto de crime, havia sendo acompanhado por dois carros. (PRF)

Um caminhão Ford/Cargo 2423, de cor prata, que havia sido roubado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi recuperado após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quinta-feira (17), no km 426 da BR 101, na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O veículo, produto de crime, estava sendo “escoltado” por outros dois veículos.

Segundo a PRF, a corporação recebeu uma denúncia por volta das 3h15 da madrugada dando conta de que um caminhão roubado com placas adulteradas estava seguindo na rodovia federal no Espírito Santo, acompanhado por outros dois veículos.

Com a informação, os agentes da PRF realizaram a abordagem de um dos veículos. “Ao ser questionado sobre o motivo da viagem, o condutor relatou que veio com um amigo de Teresópolis, no Rio de Janeiro, para entregar um caminhão em Presidente Kennedy, no Espírito Santo, e que após isso, retornaria à cidade de origem”, informou a PRF.

Ainda conforme a PRF, Outro veículo, um Volkswagen Gol que também fazia parte do comboio, foi abordado logo em seguida. “O motorista admitiu ter transportado o caminhão até Presidente Kennedy, onde o entregou a um suposto dono de desmanche de veículos, e depois retornou com o veículo do destinatário”, informou a PRF.

Segundo a PRF, os policiais se deslocou rapidamente até Presidente Kennedy e localizou o caminhão estacionado com a chave ainda na ignição. Durante a inspeção veicular, constatou-se que o QR code da placa não correspondia a nenhum veículo registrado.

Análises mais detalhadas revelaram diversos sinais de adulteração, como remarcações e modificações nos elementos identificadores. Através desses indícios, os policiais confirmaram que o veículo se tratava de um Ford/Cargo 2423, de cor prata, que havia sido roubado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no dia 10 de outubro de 2024.

Diante das evidências de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, os dois motoristas foram presos e conduzidos, juntamente com os veículos e quatro aparelhos celulares, para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber qual procedimento foi adotado pelo delegado de plantão. Assim que houver retorno este texto será atualizado.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta