Sob forte chuva, pedras deslizam em área de pastagem e mata em Pancas

O caso foi descoberto depois que a jovem conseguiu escapar da casa onde era mantida e correu até uma companhia da Polícia Militar para pedir ajuda. Os agentes foram até o endereço e prenderam o homem. Durante a ação, vizinhos tentaram impedir a prisão, arremessando objetos contra a equipe, mas o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por sequestro e cárcere privado qualificado.