Além disso, foram encontradas munições e até uma granada. A ação foi deflagrada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

Denarc apreendeu mais de 200 quilos de maconha e outras drogas na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a operação faz parte de uma ação policial que se iniciou há 20 dias, com a informação de um carregamento de drogas abasteceria a região de Serra Dourada II e adjacência.

“Com base nessas informações, trabalhamos com serviços de inteligência do nosso departamento e equipes em campo, onde foi possível identificar qual seria a base que receberia esses entorpecentes e, ao identificar, os policiais prontamente, com nossa direção, decidiram entrar nessa residência”, explicou o delegado.

Your browser does not support the audio element. Polícia apreende mais de 200 kg de maconha e até granada na Serra

Além das drogas, os policiais também encontraram carregadores, munições e uma granada - que foi detonada posteriormente.

Drogas encontradas na Serra

Os materiais ilícitos estavam sendo guardados por um jovem de 25 anos, que não estava no local, mas deixou seus documentos para trás e acabou identificado. Segundo o delegado Tarcísio Otoni, ele já teve seu pedido de prisão pedido e não tinha antecedentes criminais.

"Criminosos organizados deixam as drogas com pessoas que não chamam qualquer atenção da polícia normalmente. Não tem histórico criminal e, provavelmente, não vai passar por abordagem" Tarcísio Otoni - Delegado e chefe do Denarc

As investigações vão continuar para identificar outros envolvidos e as demais circunstâncias do crime. As drogas prensadas, como foram encontradas na última quinta-feira, pode chegar no valor de R$ 1 milhão.

“Mas essa droga certamente ia ser cortada para ser distribuída. Ela é para consumo interno. Não é droga para exportação. Então o valor dela (droga) pode multiplicar por até 5 vezes”, ressaltou o delegado.