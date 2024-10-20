Dupla toma café, anuncia assalto e rouba padaria em Cariacica; veja vídeo

A câmera de segurança da loja gravou o momento em que os dois estavam no caixa. Eles começaram a escolher alguns doces da bancada enquanto outros clientes aguardavam para serem atendidos. Segundos depois, um deles anunciou o assalto e algumas pessoas foram para os fundos do local — onde um deles entregou o celular após um dos criminosos mostrar a arma.