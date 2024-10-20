Dupla toma café, anuncia assalto e rouba padaria em Cariacica; veja vídeo

Assaltantes levaram R$ 300, dois celulares e diversas mercadorias de uma padaria no bairro Vista Mar, em Cariacica, na manhã deste domingo (20). Tudo ocorreu por volta das 7h30 quando dois homens anunciaram o assalto após tomarem café no estabelecimento. Com arma de fogo e uma faca, a dupla ameaçou os funcionários, segundo a Polícia Militar.
A câmera de segurança da loja gravou o momento em que os dois estavam no caixa. Eles começaram a escolher alguns doces da bancada enquanto outros clientes aguardavam para serem atendidos. Segundos depois, um deles anunciou o assalto e algumas pessoas foram para os fundos do local — onde um deles entregou o celular após um dos criminosos mostrar a arma.
A Polícia Militar informou que nenhuma pessoa foi detida até o momento. A Polícia Civil disse que em situações em que não há detidos em flagrante é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à PC. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou a corporação, em nota.