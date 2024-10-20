ES começa semana com dois alertas de chuvas intensas; veja cidades

Espírito Santo tem previsão de chuva para todos os municípios Crédito: Chuvas Creative Commons

O Espírito Santo começa a semana com possibilidade de chuvas intensas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todos os municípios capixabas estão sob alerta até as 10h desta segunda-feira (21), sendo alguns sob o aviso da cor laranja - grau de perigo, outros inseridos no amarelo - perigo potencial.

As 60 cidades que estão com o aviso na cor laranja podem receber até 100 milímetros de chuvas durante o período. Ainda há risco de ventos intensos que podem variar entre 60 a 100 km/h.

De acordo com o Inmet, os moradores dos 25 municípios capixabas no alerta amarelo também devem ficar atentos. Nessas regiões, existe a chance de queda de 50 milímetros de chuva durante o dia e ventania de até 60 km/h. Nesses locais é baixo o risco de queda de energia e alagamentos. Confira as cidades:

Alerta laranja

Afonso Cláudio

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória