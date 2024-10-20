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Ventos fortes

ES começa semana com dois alertas de chuvas intensas; veja cidades

Instituto Nacional de Metereologia divulgou dois alertas que cobrem todo o Estado, laranja (abrangendo 60 cidades), e amarelo, válido para 25 municípios até a manhã de segunda-feira (21)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 out 2024 às 15:03

Publicado em 20 de Outubro de 2024 às 15:03

Chuvas Creative Commons
Espírito Santo tem previsão de chuva para todos os municípios Crédito: Chuvas Creative Commons
O Espírito Santo começa a semana com possibilidade de chuvas intensas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todos os municípios capixabas estão sob alerta até as 10h desta segunda-feira (21), sendo alguns sob o aviso da cor laranja - grau de perigo, outros inseridos no amarelo - perigo potencial.
As 60 cidades que estão com o aviso na cor laranja podem receber até 100 milímetros de chuvas durante o período. Ainda há risco de ventos intensos que podem variar entre 60 a 100 km/h.
De acordo com o Inmet, os moradores dos 25 municípios capixabas no alerta amarelo também devem ficar atentos. Nessas regiões, existe a chance de queda de 50 milímetros de chuva durante o dia e ventania de até 60 km/h. Nesses locais é baixo o risco de queda de energia e alagamentos. Confira as cidades:
Alerta laranja
    1. Afonso Cláudio
    2. Águia Branca
    3. Alegre
    4. Alfredo Chaves
    5. Alto Rio Novo
    6. Anchieta
    7. Apiacá
    8. Aracruz
    9. Atílio Vivacqua
    10. Baixo Guandu
    11. Bom Jesus do Norte
    12. Brejetuba
    13. Cachoeiro de Itapemirim
    14. Cariacica
    15. Castelo
    16. Colatina
    17. Conceição do Castelo
    18. Divino de São Lourenço
    19. Domingos Martins
    20. Dores do Rio Preto
    21. Fundão
    22. Governador Lindenberg
    23. Guaçuí
    24. Guarapari
    25. Ibatiba
    26. Ibiraçu
    27. Ibitirama
    28. Iconha
    29. Irupi
    30. Itaguaçu
    31. Itapemirim
    32. Itarana
    33. Iúna
    34. Jerônimo Monteiro
    35. João Neiva
    36. Laranja da Terra
    37. Linhares
    38. Mantenópolis
    39. Marataízes
    40. Marechal Floriano
    41. Marilândia
    42. Mimoso do Sul
    43. Muniz Freire
    44. Muqui
    45. Pancas
    46. Piúma
    47. Presidente Kennedy
    48. Rio Novo do Sul
    49. Santa Leopoldina
    50. Santa Maria de Jetibá
    51. Santa Teresa
    52. São Domingos do Norte
    53. São José do Calçado
    54. São Roque do Canaã
    55. Serra
    56. Vargem Alta
    57. Venda Nova do Imigrante
    58. Viana
    59. Vila Velha
    60. Vitória
Alerta amarelo
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Aracruz
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Mantenópolis
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pancas
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Ponto Belo
  19. Rio Bananal
  20. São Domingos do Norte
  21. São Gabriel da Palha
  22. São Mateus
  23. Sooretama
  24. Vila Pavão
  25. Vila Valério

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