ES começa semana com dois alertas de chuvas intensas; veja cidades

O Espírito Santo começa a semana com possibilidade de chuvas intensas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todos os municípios capixabas estão sob alerta até as 10h desta segunda-feira (21), sendo alguns sob o aviso da cor laranja - grau de perigo, outros inseridos no amarelo - perigo potencial.
As 60 cidades que estão com o aviso na cor laranja podem receber até 100 milímetros de chuvas durante o período. Ainda há risco de ventos intensos que podem variar entre 60 a 100 km/h.
De acordo com o Inmet, os moradores dos 25 municípios capixabas no alerta amarelo também devem ficar atentos. Nessas regiões, existe a chance de queda de 50 milímetros de chuva durante o dia e ventania de até 60 km/h. Nesses locais é baixo o risco de queda de energia e alagamentos. Confira as cidades:
Alerta laranja
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Alerta amarelo
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério