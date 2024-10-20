Mulher é presa por matar companheiro a facada em Santa Teresa

Um homem de 33 anos foi encontrado morto com uma perfuração de faca no bairro Alvorada, em Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, na manhã do último sábado (19). Segundo a Polícia Militar, a companheira dele disse que o casal teve uma briga, e ela acabou desferindo contra ele uma facada.

Em relato para os policiais, a mulher disse que os dois consumiram bebidas alcoólicas durante toda a noite e, naquela madrugada, começaram a discutir, até que evoluiu para agressões físicas. Ela acabou o esfaqueando depois. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu ao ferimento. A faca utilizada foi recolhida pela PM.

Duas filhas da mulher, ambas menores, estavam na residência do casal, por isso o Conselho Tutelar foi acionado. A suspeita foi conduzida até a Delegacia Regional de Aracruz, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuada em flagrante por homicídio, e em seguida encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.