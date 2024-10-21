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Porto de Santos

1,2 tonelada: Receita e PF fazem maior apreensão de cocaína do ano

Droga foi encontrada durante inspeção em carga de sucata que teria como destino o Porto de Málaga, na Espanha
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 out 2024 às 20:04

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 20:04

Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida nesta segunda-feira (21) no Porto de Santos, no litoral paulista. A apreensão foi a maior de 2024, informaram conjuntamente a Receita Federal e a Polícia Federal, órgãos responsáveis pela operação.
A operação apreendeu 1.201kg de cocaína, encontrada durante inspeção da Receita Federal em carga de sucata que teria como destino a Espanha.
A droga, informou a Receita, foi encontrada em caixas metálicas em meio a um carregamento de 24 toneladas de sucata, de forma a dificultar a inspeção.
Durante a fiscalização, a Receita contou com o apoio de dois cães farejadores. Também foram analisadas imagens de escâneres dos cinco contêineres, que tinham como destino o Porto de Málaga, na Europa.
A Delegacia da Polícia Federal em Santos instaurou inquérito policial para investigar a materialidade e a autoria do crime de tráfico internacional de drogas.

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