Batida entre moto e bicicleta mata motociclista no Norte do ES

Corpo de motociclista foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Um homem de 40 anos morreu em uma batida entre uma moto e uma bicicleta, no município de Boa Esperança, Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (19). O acidente aconteceu na ES 315, na zona rural do município, e levou a óbito o motociclista.

De acordo com a Polícia Militar, moradores informaram que o motociclista seguia no sentido Bela Vista x Boa Esperança, quando colidiu de frente com uma bicicleta, que vinha na mesma via, mas no sentido contrário. O ciclista, de 52 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Cristo Rei, mas não conseguiu prestar depoimento devido ao estado de choque.