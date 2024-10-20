PM apreende maconha e celulares em Guaçuí, mas suspeitos fogem

Nove tabletes de maconha foram apreendidos em Guaçuí Crédito: PMES

A Polícia Militar apreendeu nove tabletes de maconha em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (20).

Após receberem denúncia e informações do serviço de inteligência destacando que homens estariam comercializando a droga e em posse de armas no bairro Cid Moreira, os policiais realizaram patrulhamento a pé até o local determinado, porém os suspeitos fugiram em direção a um pasto.

Na fuga, eles deixaram no local dois celulares, nove tabletes de maconha, pesando aproximadamente 240 gramas, e sacolas para o embalo do material.