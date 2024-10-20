Homem é morto com corte de faca no pescoço após briga em Vargem Alta

Um homem de 44 anos foi morto com um corte de faca no pescoço no bairro Departamento, na zona rural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (20). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em um alojamento de empresa, onde moravam quatro homens. A vítima e o suspeito estavam bebendo juntos e tiveram uma briga antes do homicídio.
Um dos moradores do local contou à PM que estava dormindo e acordou ouvindo gritos e a briga. Ao abrir a porta, viu um indivíduo esfaqueando o homem. Ele conta que fugiu do local e acionou a polícia. Outra pessoa que reside no imóvel relatou que estava bebendo com a vítima e o suspeito em um bar próximo, quando eles iniciaram uma discussão, sem motivo aparente.
A vítima saiu do bar e seguiu em direção ao alojamento, mas foi seguida pelo indivíduo. O suspeito esfaqueou o homem e fugiu na sequência. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, afirmou.