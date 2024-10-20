Homem é morto com corte de faca no pescoço após briga em Vargem Alta

Um dos moradores do local contou à PM que estava dormindo e acordou ouvindo gritos e a briga. Ao abrir a porta, viu um indivíduo esfaqueando o homem. Ele conta que fugiu do local e acionou a polícia. Outra pessoa que reside no imóvel relatou que estava bebendo com a vítima e o suspeito em um bar próximo, quando eles iniciaram uma discussão, sem motivo aparente.