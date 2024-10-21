Livro infantil mostra pontos turísticos da Grande Vitória com realidade aumentada

"O menino das pernas compridas" mostra diferentes pontos de Vitória Crédito: Divulgação

Imagine ler um livro e, com o auxílio de um celular, os elementos da história ganharem vida através de um QR code? Essa é a proposta da obra infantil "O menino das pernas compridas", desenvolvida pela escritora, professora e cantora capixaba Renata Fonseca. Na obra, cada página ganha vivacidade por meio da interação com realidade aumentada, áudio, e até língua de sinais.

O livro, em sua terceira edição, conta a aventura do menino Warlley por dez pontos turísticos e históricos de Vitória. O interessante é que, com o livro e um celular, cada página ganha vida através da interação com realidade aumentada. Basta um simples acesso por QR Code: o menino das pernas compridas e os pontos turísticos saltam na tela, acompanhados de um áudio explicativo e tradução em Libras sobre as aventuras de Warlley.

Algumas das localizações e monumentos históricos detalhados na obra são o Palácio Anchieta, a Prainha de Santo Antônio, a Basília de Santo Antônio, a Catedral Metropolitana, a Praça Costa Pereira, o Teatro Carlos Gomes, o Penedo, o Teatro Glória, a Praça do Papa e a Orla de Camburi.

“Quando me formei em música, em 2018, eu já havia escrito a história. Minha criatividade havia desbloqueado. Lancei a primeira edição em 2020 e a segunda em 2022. Mas eu queria ir além. E então inserimos a realidade aumentada, tornando a obra muito mais dinâmica e interessante”

Além da aventura de aprendizado por Vitória, o livro da autora capixaba traz diversas atividades didáticas para as crianças, como caça-palavras, jogo dos sete erros, desafios de pintura, desenho e escrita. E não para por aí, Renata também compôs uma canção infantil para a obra. A cifra e a letra estão registradas no livro, e é possível acessar ao clipe da composição por meio do QR Code disponibilizado.

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