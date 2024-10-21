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Obra capixaba

Livro infantil mostra pontos turísticos da Grande Vitória com realidade aumentada

Por meio de QR codes distribuídos ao longo das páginas, elementos da obra infantil "O menino das pernas compridas" ganham vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 16:23

"O menino das pernas compridas"  mostra diferentes pontos de Vitória Crédito: Divulgação
Imagine ler um livro e, com o auxílio de um celular, os elementos da história ganharem vida através de um QR code? Essa é a proposta da obra infantil "O menino das pernas compridas", desenvolvida pela escritora, professora e cantora capixaba Renata Fonseca. Na obra, cada página ganha vivacidade por meio da interação com realidade aumentada, áudio, e até língua de sinais. 
O livro, em sua terceira edição, conta a aventura do menino Warlley por dez pontos turísticos e históricos de Vitória. O interessante é que, com o livro e um celular, cada página ganha vida através da interação com realidade aumentada. Basta um simples acesso por QR Code: o menino das pernas compridas e os pontos turísticos saltam na tela, acompanhados de um áudio explicativo e tradução em Libras sobre as aventuras de Warlley.

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Algumas das localizações e monumentos históricos detalhados na obra são o Palácio Anchieta, a Prainha de Santo Antônio, a Basília de Santo Antônio, a Catedral Metropolitana, a Praça Costa Pereira, o Teatro Carlos Gomes, o Penedo, o Teatro Glória, a Praça do Papa e a Orla de Camburi.
“Quando me formei em música, em 2018, eu já havia escrito a história. Minha criatividade havia desbloqueado. Lancei a primeira edição em 2020 e a segunda em 2022. Mas eu queria ir além. E então inserimos a realidade aumentada, tornando a obra muito mais dinâmica e interessante”
Além da aventura de aprendizado por Vitória, o livro da autora capixaba traz diversas atividades didáticas para as crianças, como caça-palavras, jogo dos sete erros, desafios de pintura, desenho e escrita. E não para por aí, Renata também compôs uma canção infantil para a obra. A cifra e a letra estão registradas no livro, e é possível acessar ao clipe da composição por meio do QR Code disponibilizado.

COMO ADQUIRIR

Para adquirir um exemplar do livro “O menino das pernas compridas", basta entrar em contato com a autora, Renata Fonseca, por telefone ou por e-mail: (27) 99815-7418 ou [email protected].

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