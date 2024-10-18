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Concerto gratuito em Vitória vai trazer os maiores sucessos do Roupa Nova

Banda Sinfônica Vale Música fará apresentação única no Teatro da Ufes. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 15:01

Banda Sinfônica Vale Música
Banda Sinfônica Vale Música Crédito: Fabio Prieto
Na próxima quarta-feira, 23 de outubro, o Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) será palco do concerto "Meu Universo é Você", apresentado pela Banda Sinfônica Vale Música, sob a regência do maestro Eduardo Lucas. O espetáculo começa às 20h e contará com a interpretação sinfônica dos maiores sucessos do Roupa Nova, um dos grupos mais queridos e populares do Brasil.
O concerto tem entrada gratuita e promete encantar o público com arranjos inéditos de músicas como “Show de rock’n’roll”, “Whisky a Go Go”, “Dona”, “Clarear”, “Chuva de Prata” e “A Viagem”. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo.
Para o maestro Eduardo Lucas, a escolha do Roupa Nova como tema do concerto é uma forma de conectar a música popular ao universo sinfônico. “O Roupa Nova é uma banda que se destaca pela sofisticação musical, pelos arranjos bem elaborados e pela habilidade de mesclar diferentes estilos em suas composições, o que cria uma relação natural com o trabalho pedagógico que realizamos no Vale Música”, afirma o maestro.
A Banda Sinfônica Vale Música é composta por cerca de 50 alunos e já realizou diversas apresentações notáveis, homenageando artistas como Elis Regina, Tim Maia e Djavan. Segundo o regente, eles usam a variedade de instrumentos de sopro e percussão para criar camadas que ampliam o impacto sonoro das canções, mantendo a essência das canções, mas com uma nova roupagem sinfônica.
“Trabalhamos em arranjos que trazem o brilho original das melodias e harmonias, e, ao mesmo tempo, exploramos a profundidade que o formato de Banda Sinfônica pode oferecer, com texturas ricas e diversificadas”
O maestro também destaca a importância do equilíbrio entre as interpretações instrumentais e vocais, uma das marcas do Roupa Nova. “Queremos proporcionar uma experiência musical completa, onde o público se sinta envolvido e cante junto conosco”, revela Eduardo Lucas.

SERVIÇO

  • Concerto “Meu Universo é Você”
  • Data: 23 de outubro (quarta-feira)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Universitário da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES)
  • Entrada: Gratuita (retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do concerto)

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