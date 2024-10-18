Concerto gratuito em Vitória vai trazer os maiores sucessos do Roupa Nova

Banda Sinfônica Vale Música Crédito: Fabio Prieto

Na próxima quarta-feira, 23 de outubro, o Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) será palco do concerto "Meu Universo é Você", apresentado pela Banda Sinfônica Vale Música, sob a regência do maestro Eduardo Lucas. O espetáculo começa às 20h e contará com a interpretação sinfônica dos maiores sucessos do Roupa Nova, um dos grupos mais queridos e populares do Brasil.

O concerto tem entrada gratuita e promete encantar o público com arranjos inéditos de músicas como “Show de rock’n’roll”, “Whisky a Go Go”, “Dona”, “Clarear”, “Chuva de Prata” e “A Viagem”. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo.

Para o maestro Eduardo Lucas, a escolha do Roupa Nova como tema do concerto é uma forma de conectar a música popular ao universo sinfônico. “O Roupa Nova é uma banda que se destaca pela sofisticação musical, pelos arranjos bem elaborados e pela habilidade de mesclar diferentes estilos em suas composições, o que cria uma relação natural com o trabalho pedagógico que realizamos no Vale Música”, afirma o maestro.

A Banda Sinfônica Vale Música é composta por cerca de 50 alunos e já realizou diversas apresentações notáveis, homenageando artistas como Elis Regina, Tim Maia e Djavan. Segundo o regente, eles usam a variedade de instrumentos de sopro e percussão para criar camadas que ampliam o impacto sonoro das canções, mantendo a essência das canções, mas com uma nova roupagem sinfônica.

“Trabalhamos em arranjos que trazem o brilho original das melodias e harmonias, e, ao mesmo tempo, exploramos a profundidade que o formato de Banda Sinfônica pode oferecer, com texturas ricas e diversificadas”

O maestro também destaca a importância do equilíbrio entre as interpretações instrumentais e vocais, uma das marcas do Roupa Nova. “Queremos proporcionar uma experiência musical completa, onde o público se sinta envolvido e cante junto conosco”, revela Eduardo Lucas.

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