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Curiosidades

Brasil é o segundo maior consumidor de streaming no mundo

Consumo de conteúdo audiovisual no país desponta, mas as produções nacionais ainda são minoria nas principais plataformas de streaming
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 10:08

Pessoa assistindo streaming com o controle na mão
Pessoa assistindo streaming com o controle na mão Crédito: Shutterstock
O Brasil está se destacando no cenário global de streaming, ocupando o segundo lugar no consumo desse tipo de serviço, de acordo com o relatório de 2021 da Streaming Global do Finder. Atrás apenas da Nova Zelândia, o Brasil tem 65% dos adultos conectados a algum serviço de streaming, superando a média global de 56%.
Os brasileiros realmente adoram um bom streaming: 49% assistem entre duas e quatro horas de conteúdo por dia, e 6% chegam a passar mais de seis horas diárias conectados. Mesmo com o aumento nos preços das assinaturas, 25% dos brasileiros não cancelaram nenhum serviço em 2024, mostrando como essas plataformas são essenciais no dia a dia.
Esse crescimento acelerado do mercado de streaming na América Latina tem atraído investimentos significativos em produções locais. Grandes plataformas como Netflix, HBO Max e Star+ estão apostando em títulos brasileiros e latinos para diversificar seus catálogos e atender melhor ao público regional.
Imagem Edicase Brasil
O serviço de streaming possui diversas opções no catálogo que retratam desastres naturais Crédito: Mouse family | Shutterstock
Porém, ainda há alguns desafios pela frente. Apesar do avanço, a produção nacional precisa ampliar a oferta de gêneros que agradem ao público e enfrentar a forte concorrência das produções internacionais. O Brasil lidera na América Latina com 124 plataformas de vídeo por demanda, mas precisa aumentar a presença de conteúdo nacional nessas redes.
Dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) mostram que conteúdos estrangeiros dominam as principais plataformas de streaming, representando 86% do total, enquanto o audiovisual brasileiro ocupa apenas 14% desse espaço. Isso indica uma necessidade urgente de maior representatividade da nossa cultura nas plataformas.
Entretanto, temos algumas vitórias. Plataformas brasileiras de serviços de telecomunicações como Vivo Play e Claro TV se destacam com altas taxas de conteúdo nacional, oferecendo 1,8 mil e 1,6 mil títulos brasileiros, respectivamente. No quesito audiência, o Globoplay é a líder, mas, em contrapartida, a Disney+, com um catálogo de quase 1,5 mil obras, possui apenas nove produções brasileiras.
Ter mais conteúdo nacional nas plataformas é crucial para refletir a diversidade cultural do Brasil e garantir que nossas histórias sejam contadas e vistas. Isso não só fortalece a indústria audiovisual brasileira, mas também proporciona ao público uma conexão mais profunda com produções que representem suas próprias identidades e experiências.
*Dados: Agência Nacional do Cinema (Ancine) 2023.

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