Brasil é o segundo maior consumidor de streaming no mundo

Pessoa assistindo streaming com o controle na mão Crédito: Shutterstock

O Brasil está se destacando no cenário global de streaming, ocupando o segundo lugar no consumo desse tipo de serviço, de acordo com o relatório de 2021 da Streaming Global do Finder. Atrás apenas da Nova Zelândia, o Brasil tem 65% dos adultos conectados a algum serviço de streaming, superando a média global de 56%.

Os brasileiros realmente adoram um bom streaming: 49% assistem entre duas e quatro horas de conteúdo por dia, e 6% chegam a passar mais de seis horas diárias conectados. Mesmo com o aumento nos preços das assinaturas, 25% dos brasileiros não cancelaram nenhum serviço em 2024, mostrando como essas plataformas são essenciais no dia a dia.

Esse crescimento acelerado do mercado de streaming na América Latina tem atraído investimentos significativos em produções locais. Grandes plataformas como Netflix, HBO Max e Star+ estão apostando em títulos brasileiros e latinos para diversificar seus catálogos e atender melhor ao público regional.

O serviço de streaming possui diversas opções no catálogo que retratam desastres naturais Crédito: Mouse family | Shutterstock

Porém, ainda há alguns desafios pela frente. Apesar do avanço, a produção nacional precisa ampliar a oferta de gêneros que agradem ao público e enfrentar a forte concorrência das produções internacionais. O Brasil lidera na América Latina com 124 plataformas de vídeo por demanda, mas precisa aumentar a presença de conteúdo nacional nessas redes.

Dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) mostram que conteúdos estrangeiros dominam as principais plataformas de streaming, representando 86% do total, enquanto o audiovisual brasileiro ocupa apenas 14% desse espaço. Isso indica uma necessidade urgente de maior representatividade da nossa cultura nas plataformas.

Entretanto, temos algumas vitórias. Plataformas brasileiras de serviços de telecomunicações como Vivo Play e Claro TV se destacam com altas taxas de conteúdo nacional, oferecendo 1,8 mil e 1,6 mil títulos brasileiros, respectivamente. No quesito audiência, o Globoplay é a líder, mas, em contrapartida, a Disney+, com um catálogo de quase 1,5 mil obras, possui apenas nove produções brasileiras.

Ter mais conteúdo nacional nas plataformas é crucial para refletir a diversidade cultural do Brasil e garantir que nossas histórias sejam contadas e vistas. Isso não só fortalece a indústria audiovisual brasileira, mas também proporciona ao público uma conexão mais profunda com produções que representem suas próprias identidades e experiências.