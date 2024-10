Qual nota você dá? Conheça plataformas de avaliação de filmes e séries

Plataformas de avaliação de filmes faz sucesso entre os jovens. Crédito: Reprodução / Letterboxd

Quem nunca terminou de assistir a um filme e sentiu vontade de falar para outras pessoas o que achou, compartilhar análises e avaliação?



Diversas plataformas permitem que esses aspectos sejam publicados nas redes sociais, e ultimamente estão fazendo bastante sucesso entre os jovens. Por meio delas, é possível saber as notas que as pessoas dão para os filmes e também se as obras agradaram o público ou não.

O filme “Coringa: Delírio a Dois”, estrelado por Lady Gaga, por exemplo, atualmente tem uma média de nota 2.5 no Letterboxd, uma das plataformas mais conhecidas com essa finalidade, sendo 5 a nota máxima. Concorda com essa avaliação? Vamos apresentar algumas plataformas para você opinar.

1 - Letterboxd

Esse é o queridinho de muitos. Ele permite que o usuário mantenha um registro de todos os filmes que já assistiu, escreva e compartilhe opiniões, classifique todos os filmes em uma escala de 5 estrelas, e mantenha uma lista de todas as obras que deseja assistir. É gratuito e está disponível para download em IOS e Android.

2 - Trakt

Semelhante ao Letterboxd, o Trakt permite descobrir quais filmes estão em alta, compartilhar comentários, recomendações e classificações. Além disso, é possível conversar com outras pessoas sobre o tema por meio de fóruns. A plataforma gratuita está disponível para Android e IOS.

3 - IMDb

Além de disponibilizar a avaliação dos filmes, o IMDb também apresenta uma lista de celebridades mais populares no momento, de acordo com as avaliações dos usuários. Ele mostra o ranking, qual filme determinado artista fez, e o ano, assim como um breve resumo da carreira do artista. Essa é uma ótima opção para quem também se interessa pela carreira dos atores de cinema! É gratuito.

Nas plataformas é possível descobrir os filmes mais assistidos da semana e suas avaliações. Crédito: Reprodução / IMDb

4 - TV Time

Para saber quais filmes e séries estão em alta na semana, o TV Time apresenta uma lista semanal atualizada. Por meio dele é possível marcar o que deseja assistir e também descobrir em qual plataforma de streaming está disponível. Para ficar mais fácil de localizar, ele divide os filmes por gêneros. Assim como os aplicativos anteriores, o TV Time é gratuito.

5 - Filmow

Já o Filmow é um dos mais tradicionais, conhecido como a rede social de filmes e séries. Com a mesma finalidade de avaliação, é possível adicionar amigos, criar listas de produções que já assistiu o que deseja ver, e também publicar opiniões. Ele mostra as estreias da semana e recomenda de acordo com a lista de filmes assistidos pelo usuário. Filmow é gratuito.

*André Borghi é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pela editora Marcella Scaramella.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais