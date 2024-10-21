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5 receitas veganas ricas em cálcio

5 receitas veganas ricas em cálcio

Veja como preparar pratos deliciosos e sem ingrediente de origem animal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 18:35

Grão-de-bico assado com tahine (Imagem: sarahjgualtieri1 | Shutterstock)
Grão-de-bico assado com tahine (Imagem: sarahjgualtieri1 | Shutterstock) Crédito:
Uma alimentação vegana pode ser extremamente saudável e nutritiva, desde que seja bem planejada para suprir todas as necessidades nutricionais do organismo. Entre os nutrientes essenciais para uma dieta balanceada, o cálcio desempenha um papel fundamental na saúde dos ossos, dentes e músculos, além de contribuir para diversas funções metabólicas.
E, embora muitos acreditem que a melhor fonte de cálcio seja produtos lácteos, existem diversas opções vegetais igualmente ricas nesse mineral. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas veganas deliciosas e ricas em cálcio para você incluir no seu dia a dia. Confira!

Grão-de-bico assado com tahine

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e temperos a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tahine, o suco de limão, o azeite, o sal e os temperos e misture. Adicione o grão-de-bico e mexa para incorporar. Após, transfira o grão-de-bico para uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C até que fiquem crocantes e levemente dourados. Retire do forno e espere esfriar antes de servir.

Biscoito de gergelim com gotas de chocolate

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de gergelim
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 3/4 de xícara de chá de farinha de quinoa
  • 1/3 de xícara de chá de óleo de girassol
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 50 g de chocolate vegano picado
  • Óleo de girassol para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as gotas de chocolate, e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione as gotas de chocolate e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com óleo de girassol e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Smoothie de abacate e leite de amêndoas (Imagem: kvladimirv | Shutterstock)
Smoothie de abacate e leite de amêndoas Crédito: Imagem: kvladimirv | Shutterstock

Smoothie de abacate e leite de amêndoas

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate maduro
  • 1 xícara de chá leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de melado de cana

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea e cremosa. Se necessário, adicione mais leite vegetal para atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.

Sopa de lentilha vermelha com espinafre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de espinafre
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes e reduza o fogo. Cozinhe por 25 minutos. Junte o espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Nuggets de feijão-branco

Ingredientes

  • 250 g de feijão-branco cozido
  • 350 g de milho-verde
  • 1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa. Modele no formato de um nuggets e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco. Repita o processo com toda a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos. Sirva em seguida.

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