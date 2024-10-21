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Em Ourinhos

Médico morre após bater BMW em árvore no interior de São Paulo

A namorada dele, Anna Jullia Polisini Tirolli, uma jovem de 24 anos, foi socorrida com vida para um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2024 às 16:14

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 16:14

Felix Rosa, 27, bateu em uma árvore e morreu na hora. A namorada dele, uma jovem de 24 anos, foi socorrida com vida
Felix Rosa, 27, morreu ainda no local do acidente. A namorada dele, Anna Jullia Polisini Tirolli, 24, foi socorrida com vida para um hospital Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um médico de 27 anos morreu após um acidente com um carro de luxo em Ourinhos (SP). BMW dirigida por Felix Rosa, 27, bateu em uma árvore. O veículo teria aquaplanado na pista e capotado, segundo boletim de ocorrência.
Felix morreu ainda no local do acidente. A colisão aconteceu na Rodovia Orlando Quagliato, na área rural do município, na tarde do sábado (19). A namorada dele, Anna Jullia Polisini Tirolli, uma jovem de 24 anos, foi socorrida com vida para um hospital de Ourinhos. Ela era estudante de medicina e não teve o estado de saúde divulgado.
O médico era residente na Santa Casa de São Carlos. Em nota, o hospital lamentou a morte do médico, "reconhecido por sua dedicação e cuidado com os pacientes". O corpo de Felix foi enterrado no Cemitério Municipal de Sorriso. O velório aconteceu às 17h do domingo (20).

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