Médico morre após bater BMW em árvore no interior de São Paulo

Felix Rosa, 27, morreu ainda no local do acidente. A namorada dele, Anna Jullia Polisini Tirolli, 24, foi socorrida com vida para um hospital Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um médico de 27 anos morreu após um acidente com um carro de luxo em Ourinhos (SP). BMW dirigida por Felix Rosa, 27, bateu em uma árvore. O veículo teria aquaplanado na pista e capotado, segundo boletim de ocorrência.

Felix morreu ainda no local do acidente. A colisão aconteceu na Rodovia Orlando Quagliato, na área rural do município, na tarde do sábado (19). A namorada dele, Anna Jullia Polisini Tirolli, uma jovem de 24 anos, foi socorrida com vida para um hospital de Ourinhos. Ela era estudante de medicina e não teve o estado de saúde divulgado.