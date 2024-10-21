Médico morre após bater BMW em árvore no interior de São Paulo

Um médico de 27 anos morreu após um acidente com um carro de luxo em Ourinhos (SP). BMW dirigida por Felix Rosa, 27, bateu em uma árvore. O veículo teria aquaplanado na pista e capotado, segundo boletim de ocorrência.
Felix morreu ainda no local do acidente. A colisão aconteceu na Rodovia Orlando Quagliato, na área rural do município, na tarde do sábado (19). A namorada dele, Anna Jullia Polisini Tirolli, uma jovem de 24 anos, foi socorrida com vida para um hospital de Ourinhos. Ela era estudante de medicina e não teve o estado de saúde divulgado.
O médico era residente na Santa Casa de São Carlos. Em nota, o hospital lamentou a morte do médico, "reconhecido por sua dedicação e cuidado com os pacientes". O corpo de Felix foi enterrado no Cemitério Municipal de Sorriso. O velório aconteceu às 17h do domingo (20).