Guerra do trânsito: mais mortes por atropelamentos e motos no ES

Acidente entre três carretas na BR 262, em Domingos Martins. Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

O trânsito no Espírito Santo tem registrado uma triste marca: a do aumento de mortes nas vias públicas, especialmente ocorridas por atropelamentos e com condutores de motocicletas. De janeiro a setembro deste ano, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , já foram registrados 745 óbitos ante 620 do mesmo período de 2023 (acréscimo de 20,2%).

Nem mesmo setembro, que tem a Semana Nacional de Trânsito, foi capaz de frear a violência. O mês contabilizou 93 mortes, o segundo maior quantitativo do ano, perdendo somente para maio, quando aconteceram 114 casos. A média de perdas de vida por dia, considerando janeiro a setembro, é de 2,73, ou seja, de quase três diariamente.

Nessa lista de casos há o crescimento de mortes por atropelamentos, que saltaram de 86 para 107 em 2024. Para o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, a situação é retrato de imprudência e de impaciência no trânsito.

“Verificamos, ao longo deste ano, casos que envolveram denúncia por homicídio com dolo eventual, como no atropelamento que vitimou uma criança em Vila Velha , a situações de pressa e de imprudência que resultaram em mortes precoces”, analisou o especialista.

Quanto aos motociclistas, o número de óbitos passou de 306 para 377. Marçal ponderou que a motocicleta é instrumento de trabalho e que algumas situações envolvem vítimas que estavam no seu horário laboral.