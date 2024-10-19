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Leonel Ximenes

Guerra do trânsito: mais mortes por atropelamentos e motos no ES

Em 2024, Espírito Santo já tem mais registros de óbitos no trânsito do que por homicídio

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 03:11

Públicado em 

19 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente entre três carretas deixa três feridos na BR 262, em Domingos Martins.
Acidente entre três carretas na BR 262, em Domingos Martins. Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta
O trânsito no Espírito Santo tem registrado uma triste marca: a do aumento de mortes nas vias públicas, especialmente ocorridas por atropelamentos e com condutores de motocicletas. De janeiro a setembro deste ano, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), já foram registrados 745 óbitos ante 620 do mesmo período de 2023 (acréscimo de 20,2%).
Nem mesmo setembro, que tem a Semana Nacional de Trânsito, foi capaz de frear a violência. O mês contabilizou 93 mortes, o segundo maior quantitativo do ano, perdendo somente para maio, quando aconteceram 114 casos. A média de perdas de vida por dia, considerando janeiro a setembro, é de 2,73, ou seja, de quase três diariamente.
Nessa lista de casos há o crescimento de mortes por atropelamentos, que saltaram de 86 para 107 em 2024. Para o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, a situação é retrato de imprudência e de impaciência no trânsito.
“Verificamos, ao longo deste ano, casos que envolveram denúncia por homicídio com dolo eventual, como no atropelamento que vitimou uma criança em Vila Velha, a situações de pressa e de imprudência que resultaram em mortes precoces”, analisou o especialista.
Quanto aos motociclistas, o número de óbitos passou de 306 para 377. Marçal ponderou que a motocicleta é instrumento de trabalho e que algumas situações envolvem vítimas que estavam no seu horário laboral.
Em 2024, mais uma triste marca para o Espírito Santo, que já tem mais mortes no trânsito do que por homicídio: 745 contra 630.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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