5 receitas de lasanha ao molho branco para o almoço de domingo

Com a influência de países estrangeiros como a Itália, muitos pratos tornaram-se comuns ao paladar dos brasileiros e passaram por modificações, exemplo disso são as famosas lasanhas.
Originalmente preparada com carne moída, molho vermelho, queijo e bacon defumado, a iguaria tornou-se um dos pratos favoritos no país, graças à sua versatilidade, que permite a combinação de diversos ingredientes para incrementar o sabor. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas de lasanha ao molho branco para você testar em casa. Confira!
Lasanha à bolonhesa com molho branco
Ingredientes:
Molho à bolonhesa
- 1 1/2 colher de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 kg de carne moída
- 350 g de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho branco
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 300 ml de leite
- 500 g de creme de leite
- 1 pitada de sal
Massa e montagem
- 500g de massa para lasanha
- Sal e queijo parmesão ralado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Massa
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até elas ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve.
Molho à bolonhesa
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Molho branco
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e misture até dissolver completamente. Por último, coloque o creme de leite e o sal e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Em uma assadeira, faça uma camada com a massa para lasanha. Despeje o molho à bolonhesa sobre ela e espalhe. Faça uma camada com molho branco e cubra com a massa. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com a massa. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha ao molho branco cremoso
Ingredientes:
- 500 g de massa para lasanha
- 250 g de requeijão
- 240 g de creme de leite
- 20 g de queijo muçarela fatiado
- 350 ml de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 150 g de presunto fatiado
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o amido de milho, o leite e o creme de leite e mexa até engrossar. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve.
Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Disponha a massa e faça uma camada de queijo muçarela e presunto. Acrescente o requeijão e espalhe com uma colher. Despeje novamente um pouco de molho e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com molho e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de frango com molho branco
Ingredientes:
Recheio
- 1 cebola descascada e picada
- 4 tomates sem pele e picados
- 500 g de peito frango cozido e desfiado
- 2 xícaras de chá de água
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e óleo a gosto
Molho branco
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de manteiga
- 3 xícaras de chá de leite
- 250 g de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 200 g de massa para lasanha pré-cozida
- 500 g de queijo muçarela fatiado
- Queijo parmesão ralado a gosto
Modo de preparo:
Recheio
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e o frango e refogue por cinco minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, cubra com água e molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e polvilhe com cheiro-verde. Reserve.
Molho branco
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o amido de milho e mexa até dissolver completamente. Acrescente o leite e o creme de leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Disponha a massa sobre ela e faça uma camada de frango e queijo. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com o molho. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de espinafre com molho branco
Ingredientes:
Recheio
- 1 maço de espinafre
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
Molho
- 1/2 l de leite
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de café de noz-moscada
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
Montagem
- 500 g de massa para lasanha
- 350 g de queijo muçarela fatiado
- Queijo parmesão ralado para polvilhar
Modo de preparo
Recheio
Separe as folhas de espinafre, lave em água corrente e pique. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as folhas de espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, coloque o leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada. Reserve.
Montagem
Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Faça uma camada de massa e disponha o espinafre . Cubra com o queijo muçarela e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com uma camada de massa e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de camarão com molho branco
Ingredientes:
- 1 kg de camarão médio limpo
- 500 g de creme de leite
- 1 1/2 l de leite
- Suco de 2 limões
- 500 g de massa para lasanha pré-cozida
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 l de caldo de galinha
- 500 g de queijo muçarela fatiado
- Sal, pimenta-do-reino branca moída e queijo parmesão ralado a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os camarões e regue com suco de limão. Deixe descansar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha os camarões e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.
Em outra panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o creme de leite e o caldo de galinha e cozinhe até levantar fervura. Acrescente o amido de milho e mexa até engrossar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Faça uma camada de massa e disponha o camarão sobre ela. Cubra com o queijo muçarela e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com uma camada de massa e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.