Após peneiras, Taça EDP das Comunidades define atletas para a disputa

Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

Taça EDP das Comunidades 2024 entra na contagem regressiva para o início oficial da competição. Após a fase de seleção que reuniu 44 comunidades e mais de cinco mil atletas da Grande Vitória , aentra na contagem regressiva para o início oficial da competição.

Durante dois finais de semana, os jogadores e jogadoras previamente inscritos disputaram as peneiras realizadas na Serra , em Vila Velha , em Cariacica e em Vitória . Sob olhar atento dos treinadores e da comissão organizadora do torneio, 22 jovens de cada comunidade foram selecionados para a disputa da Taça, que tem o pontapé inicial marcado para o próximo sábado (26) no Estádio Governador Bley (atual Campo do Ifes), na Capital, a partir das 9h.

As peneiras foram iniciadas no segundo fim de semana de outubro com equipes de Aracruz, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra e Vila Velha. Já no sábado (19) e no domingo (20), outras 16 comunidades da Grande Vitória entraram em campo para a última etapa das seletivas.

Estreante na competição, a comunidade do Romão, de Vitória, elaborou um esquema com direito à alimentação balanceada, transporte e comissão técnica para auxílio dos jovens atletas. À beira do gramado, Rodrigo Motta, treinador da equipe, celebrou a oportunidade para os jogadores e projetou a participação na competição.

“Nosso trabalho é voltado para mostrar que esses jovens podem sonhar com o que quiserem, para que eles alimentem objetivos reais antes que pensem no caminho das drogas. Na nossa comunidade, contamos com o apoio do comércio local e queremos mostrar nosso melhor nessa oportunidade que estamos tendo com a Taça EDP das Comunidades”, disse Rodrigo.

Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

As expectativas também são altas para Katrini Ribeiro, treinadora da equipe feminina de Jesus de Nazareth. Com uma equipe completamente nova, ela aponta grandes objetivos na Taça, ao mesmo tempo em que destaca as dificuldades estruturais encontradas para treinar e para jogar na Grande Vitória.

“É um grande desafio por ser nossa primeira vez em um campeonato. As meninas estão se conhecendo e estão em busca de entrosamento [...] Elas se inscreveram com o anseio de serem vistas e a gente agradece muito pela oportunidade, porque, normalmente, para um time feminino, as dificuldades são maiores”, pontua.

Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

2º fim de semana de peneiras da Taça EDP das Comunidades 2024

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.

O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, atráves da Secretária de Esportes e Lazer (Sesport).