Após peneiras, Taça EDP das Comunidades define atletas para a disputa
Olho no sorteio!
Após peneiras, Taça EDP das Comunidades define atletas para a disputa
Durante dois finais de semana, mais de cinco mil atletas entraram em campo na Grande Vitória para a fase de seleção. Atenções agora são voltadas para o sorteio das chaves e início oficial da competição
Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024Crédito: Arthur Louzada
Após a fase de seleção que reuniu 44 comunidades e mais de cinco mil atletas da Grande Vitória, a Taça EDP das Comunidades 2024 entra na contagem regressiva para o início oficial da competição.
Durante dois finais de semana, os jogadores e jogadoras previamente inscritos disputaram as peneiras realizadas na Serra, em Vila Velha, em Cariacica e em Vitória. Sob olhar atento dos treinadores e da comissão organizadora do torneio, 22 jovens de cada comunidade foram selecionados para a disputa da Taça, que tem o pontapé inicial marcado para o próximo sábado (26) no Estádio Governador Bley (atual Campo do Ifes), na Capital, a partir das 9h.
Estreante na competição, a comunidade do Romão, de Vitória, elaborou um esquema com direito à alimentação balanceada, transporte e comissão técnica para auxílio dos jovens atletas. À beira do gramado, Rodrigo Motta, treinador da equipe, celebrou a oportunidade para os jogadores e projetou a participação na competição.
“Nosso trabalho é voltado para mostrar que esses jovens podem sonhar com o que quiserem, para que eles alimentem objetivos reais antes que pensem no caminho das drogas. Na nossa comunidade, contamos com o apoio do comércio local e queremos mostrar nosso melhor nessa oportunidade que estamos tendo com a Taça EDP das Comunidades”, disse Rodrigo.
Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024Crédito: Arthur Louzada
As expectativas também são altas para Katrini Ribeiro, treinadora da equipe feminina de Jesus de Nazareth. Com uma equipe completamente nova, ela aponta grandes objetivos na Taça, ao mesmo tempo em que destaca as dificuldades estruturais encontradas para treinar e para jogar na Grande Vitória.
“É um grande desafio por ser nossa primeira vez em um campeonato. As meninas estão se conhecendo e estão em busca de entrosamento [...] Elas se inscreveram com o anseio de serem vistas e a gente agradece muito pela oportunidade, porque, normalmente, para um time feminino, as dificuldades são maiores”, pontua.
Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024Crédito: Arthur Louzada
Premiação
Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.
A Taça EDP das Comunidades
2º fim de semana de peneiras da Taça EDP das Comunidades 2024
Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, atráves da Secretária de Esportes e Lazer (Sesport).
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024
➣ 24/10 - Sorteio de Chaves (sede da Rede Gazeta) ➣ 26/10 - Abertura dos Jogos (Campo do Ifes, Jucutuquara, em Vitória) ➣ 02, 09 e 16/11 - Jogos Classificatórios ➣ 17/11 - Oitavas de Final ➣ 01/12 - Quartas de Final ➣ 07/12 - Semifinal ➣ 08/12 - Disputa pelo 3º Lugar ➣ 14/12 - Finais