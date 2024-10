Reforço

Porto Vitória anuncia contratação de Willyan Sotto, ex-Desportiva

Meia foi o destaque da Desportiva Ferroviária na temporada 2024

Willyan Sotto é o novo jogador do Porto Vitória. (Porto Vitória)

O Porto Vitória acertou a contratação do meia-campista Willyan Sotto, que foi anunciado nesta sexta-feira (11), por meio das redes sociais. Vindo da Desportiva, o atleta chega para jogar a Série D 2025. Já habituado ao futebol capixaba, o camisa 10 decidiu por seguir a carreira no Espírito Santo, e ingressou no projeto do Verdão para a próxima temporada.

Assinado com o Porto Vitória, este será o sexto clube da carreira do meia, que conta com passagens de destaque por Cascavel, Metropolitano e São Joseense, além da Desportiva Ferroviária. Com 30 anos, Willyan atuou em 15 jogos pela Locomotiva Grená, onde marcou três gols e anotou três assistências.

Sob o comando do técnico Fábio Brostel, Willyan Sotto e o novo elenco do Porto Vitória se apresentam em meados de dezembro, quando começa a preparação para a temporada 2025. No ano que vem, o Verdão vai jogar o Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo e o Campeonato Brasileiro Série D 2025.

