Rio Branco contrata o atacante Jacó, ex-Bahia e Goiás

O atacante estava atuando no Oriente Médio, passando por clubes dos Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

Anúncio de Jacó no Rio Branco. (Rio Branco A.C)

O Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação do atacante Jacó, ex-Bahia, Goiás e Cuiabá. O atacante, de 28 anos, chega ao clube capa-preta para a temporada 2025 visando o Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Capixabão, Copa ES e Copa Verde. Jacó estava atuando no Oriente Médio há quatro anos, passando por clubes dos Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e o atleta se apresenta ao Brancão em dezembro para o início da pré-temporada.

O novo atacante do Rio Branco foi revelado pelo Bahia, onde se profissionalizou em 2016 para a disputa do Brasileirão. Nas temporadas seguintes, atuou por empréstimo no Cuiabá e no CSA. Jacó também teve passagem pelo futebol da Bulgária (FK Oborishte) e pelo Goiás antes de deixar o País mais uma vez em 2021, transferido para os Emirados Árabes Unidos.

Atuando no Oriente Médio, o atacante foi artilheiro por dois clubes: o Masfut Club (13 gols) e Al Taawon (14 gols). Na temporada 2023/2024, atuou no Al Riffa, do Bahrein, onde marcou dois gols, e no Al-Shabab, também do Bahrein, marcando sete vezes.

