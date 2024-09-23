Rio Branco anuncia o meia Renatinho, ex-Ponte Preta e Coritiba Crédito: Divulgação Rio Branco

O Rio Branco-ES acertou a chegada do quinto reforço para a temporada 2025. Nesta segunda-feira, o Capa-Preta anunciou, por meio das suas redes sociais, a contratação do meia Renatinho, de 35 anos.

Visando a disputa de uma temporada recheada de jogos, o Brancão buscou a contratação de um atleta experiente, de 35 anos, que se destacou na última Série D, pelo Real Noroeste. Cria do Coritiba, Renatinho ganhou experiência no Brasil e mundo afora. Antes de internacionalizar a carreira, o meia teve passagens por Atlético-GO e Ponte Preta. No clube de Campinas, o recém-contratado foi um dos destaques na campanha do acesso para a Série A do Brasileirão em 2011. Após passagem pela Macaca, foram nove temporadas no futebol asiático, defendendo clubes da China e do Japão.

Será a segunda passagem do jogador pelo futebol capixaba. Na temporada 2023, ao disputar a Série D pelo clube de Águia Branca, Renatinho marcou três gols e se tornou peça-chave da equipe treinada por Duzinho Reis. Conhecido pela capacidade de armar o jogo e fazer gols, o meia estava atuando ao lado de Vitinho, outro reforço do Brancão para a próxima temporada.