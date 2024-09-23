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Reforço capa preta

Rio Branco anuncia o meia Renatinho, ex-Ponte Preta e Coritiba

Renatinho se apresenta ao Rio Branco em dezembro, quando o clube capa-preta dá início à pré-temporada de 2025.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2024 às 19:35

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 19:35

Rio Branco anuncia o meia Renatinho, ex-Ponte Preta e Coritiba
Rio Branco anuncia o meia Renatinho, ex-Ponte Preta e Coritiba Crédito: Divulgação Rio Branco
O Rio Branco-ES acertou a chegada do quinto reforço para a temporada 2025. Nesta segunda-feira, o Capa-Preta anunciou, por meio das suas redes sociais, a contratação do meia Renatinho, de 35 anos.
Visando a disputa de uma temporada recheada de jogos, o Brancão buscou a contratação de um atleta experiente, de 35 anos, que se destacou na última Série D, pelo Real Noroeste. Cria do Coritiba, Renatinho ganhou experiência no Brasil e mundo afora. Antes de internacionalizar a carreira, o meia teve passagens por Atlético-GO e Ponte Preta. No clube de Campinas, o recém-contratado foi um dos destaques na campanha do acesso para a Série A do Brasileirão em 2011. Após passagem pela Macaca, foram nove temporadas no futebol asiático, defendendo clubes da China e do Japão.
Será a segunda passagem do jogador pelo futebol capixaba. Na temporada 2023, ao disputar a Série D pelo clube de Águia Branca, Renatinho marcou três gols e se tornou peça-chave da equipe treinada por Duzinho Reis. Conhecido pela capacidade de armar o jogo e fazer gols, o meia estava atuando ao lado de Vitinho, outro reforço do Brancão para a próxima temporada.
Além de Renatinho, o Brancão também anunciou o técnico Ricardo Colbachini, o goleiro Neguete, o zagueiro Matheus Castelo, o volante Emerson Martins e o atacante Vitinho. O novo elenco do Rio Branco-ES se apresenta no início de dezembro, quando começa a preparação para a temporada 2025. Na próxima temporada, o Capa-Preta vai jogar o Campeonato Capixaba, as Copas do Brasil, Verde e Espírito Santo, e a Série D do Brasileirão.

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