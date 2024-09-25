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Reforço Capa Preta

Rio Branco contrata atacante ex-Palmeiras e Seleção Brasileira para a base

Inácio chegou ao clube capa-preta essa semana e já integra o elenco que disputa a Copa Espírito Santo Sub-20.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2024 às 16:13

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 16:13

Inácio tem 18 anos e é da mesma geração de Endrick e Estevão na base palmeirense.
Inácio tem 18 anos e é da mesma geração de Endrick e Estevão na base palmeirense. Crédito: Divulgação Rio Branco
Além da montagem do elenco profissional para 2025, o Rio Branco segue com o projeto de reforçar seu time Sub-20 com atletas promissores formados em grandes centros. Em agosto, o clube capa-preta trouxe o meia Breno Melo, joia do Grêmio que chegou a ser observado pelo Barcelona, além do volante Edmilson (ex-Flamengo). Agora, a novidade é o atacante Inácio, que fez a base no Palmeiras e foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17.
Inácio tem 18 anos e é da mesma geração de Endrick e Estevão na base palmeirense. Em 2022, o meio-campista foi campeão brasileiro Sub-17 e se destacou a ponto de ser convocado para a Seleção Brasileira da categoria. No mesmo ano, Inácio foi negociado com o Atlético-GO, que também passou a investir alto na base, e vinha sendo um dos destaques da equipe goiana.
O diretor de futebol do Rio Branco, Guilherme Lobo afirma. Seguimos com o propósito de fazer o Rio Branco cada vez maior, tanto no profissional, quanto nas categorias de base. A contratação do Inácio é mais uma prova disso, mostrando ao mercado que estamos fortes e que temos um ativo muito importante para o clube. No Rio Branco, o Inácio terá toda estrutura para seguir desenvolvendo o seu potencial - afirmou o diretor de futebol do Rio Branco, Guilherme Lobo.
Inácio chegou ao clube capa-preta essa semana e já integra o elenco que disputa a Copa Espírito Santo Sub-20. A competição vem servindo de preparação para a Copa SP de Futebol Jrs, principal torneio de base do País, previsto para começar em janeiro de 2025. Assim como aconteceu com Breno Melo e Edmilson, o meia Inácio também já chega ao Rio Branco assinando contrato profissional.

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