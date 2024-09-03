Rio Branco anuncia renovação com o zagueiro Gustavo Carbonieri

Rio Branco renova com o zagueiro Gustavo Carbonieri Crédito: Foto: Rafael Brozeghini

Um dos grandes destaques do elenco capa-preta, o zagueiro Gustavo Carbonieri vai para sua terceira temporada defendendo as cores do Rio Branco. O clube anunciou nesta terça-feira-feira (3) a renovação de contrato do atleta para 2025, visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.

Capitão da equipe, Carbonieri foi um dos principais nomes do time na conquista do Capixabão desde ano, sendo eleito o melhor zagueiro da competição. O defensor chegou ao Rio Branco em 2023, na época como primeiro reforço da gestão SAF. Além do título capixaba, Carbonieri também foi vice-campeão da Copa ES pelo Rio Branco.

Antes de chegar ao clube capa-preta, o zagueiro de 32 anos e 1,90 de altura passou cinco temporadas fora do Brasil, atuando em Portugal, Itália, Bulgária e Croácia. Em 2017, Carbonieri chegou a disputar a Europa League.