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Com foco na série D

Rio Branco anuncia renovação com o zagueiro Gustavo Carbonieri

O zagueiro se reapresenta no Rio Branco no início de dezembro para os primeiros trabalhos da pré-temporada.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2024 às 15:51

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 15:51

Rio Branco renova com o zagueiro Gustavo Carbonieri
Rio Branco renova com o zagueiro Gustavo Carbonieri Crédito: Foto: Rafael Brozeghini
Um dos grandes destaques do elenco capa-preta, o zagueiro Gustavo Carbonieri vai para sua terceira temporada defendendo as cores do Rio Branco. O clube anunciou nesta terça-feira-feira (3) a renovação de contrato do atleta para 2025, visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.
Capitão da equipe, Carbonieri foi um dos principais nomes do time na conquista do Capixabão desde ano, sendo eleito o melhor zagueiro da competição. O defensor chegou ao Rio Branco em 2023, na época como primeiro reforço da gestão SAF. Além do título capixaba, Carbonieri também foi vice-campeão da Copa ES pelo Rio Branco.
Antes de chegar ao clube capa-preta, o zagueiro de 32 anos e 1,90 de altura passou cinco temporadas fora do Brasil, atuando em Portugal, Itália, Bulgária e Croácia. Em 2017, Carbonieri chegou a disputar a Europa League.
O zagueiro se reapresenta no Rio Branco no início de dezembro para os primeiros trabalhos da pré-temporada.

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