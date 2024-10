Gustavo Rodrigues é o novo técnico do Vitória F.C

Gustavo acumula passagens por equipes de Minas Gerais, e chega para a sua primeira experiência profissional fora do estado mineiro

Após mais de 10 anos no futebol de Minas Gerais, o treinador acumula passagens por equipes como Athletic, Patrocinense, Boa Esporte, Nacional de Muriaé, Itabirito e mais recentemente pelo Pouso Alegre, onde garantiu a 6ª colocação no Campeonato Mineiro.

“Analisamos alguns currículos dentro e fora do estado e decidimos pela contratação do Gustavo Rodrigues. Ele é um treinador jovem, de 40 anos, mas tem uma boa experiência no futebol mineiro e vamos juntos com ele para esse ano de 2025”, disse José Augusto, presidente do Vitória.