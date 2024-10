Rodrigo César é anunciado como novo técnico da Desportiva Ferroviária

Comandante é o atual campeão do Campeonato Capixaba pelo Rio Branco A.C

A Desportiva Ferroviária contratou Rodrigo César para ser o novo técnico da equipe na temporada 2025. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, por meio das redes sociais do clube. O treinador é o atual campeão do Campeonato Capixaba, competição que conquistou pelo rival Rio Branco.

Durante o ano de 2024, o técnico Rodrigo César viveu momentos extremos no calendário. Pelo lado alvinegro da Grande Vitória, o comandante quebrou um longo jejum e levantou o título do Campeonato Capixaba, vestindo a camisa do Rio Branco. O segundo semestre, no entanto, válido pela Copa Espírito Santo, não agradou e terminou em demissão após uma campanha melancólica. Livre no mercado e aberto às oportunidades, 'Césão' quer atingir sucesso com o último grande clube que faltava.