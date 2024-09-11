Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Entenda o que falta para a SAF da Desportiva ser efetivada

Preocupações jurídicas sobre passivos do clube associativo 'arrastam' a finalização do processo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2024 às 16:54

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 16:54

Estádio da Desportiva, Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica
Estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva Crédito: Vitor Jubini
Prioridade número um do calendário 2024, a Desportiva Ferroviária sofre pendências para constituir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária e alteração do Estatuto desde abril, havia expectativa de maior rapidez na constituição da SAF. A preocupação jurídica dos investidores, com as contas do clube associativo, tem sido a grande barreira para a concretização da SAF grená. Para haver transparência e segurança máxima sobre o negócio, os balanços financeiros da associação devem ser finalizados de maneira totalmente responsável.
"A principal situação é sobre a equalização da questão jurídica. Tivemos que fazer muitas antecipações, que não estavam previstas, e existe uma cláusula no contrato, no qual precisamos ter a confiança total sobre a questão dos passivos existentes do clube. Além disso, os balanços da associação precisam ser fechados para a gente finalizar os contratos e termos total confiança no negócio" disse Gabriel Venturim, gestor do projeto.
Ao mesmo passo em que a SAF foi aprovada e houve alteração no Estatuto do clube, a Desportiva Ferroviária sofreu um baque inicial na Justiça. Processos trabalhistas, não previstos, adicionaram ao montante emergencial mais de R$ 700 mil a serem pagos. Este é apenas um dos exemplos de impeditivos, que ajudaram a travar o andamento para constituição da Sociedade Anônima do Futebol. "Sofremos um Transfer Ban devido a processos trabalhistas. Apesar de ser um processo trabalhista, existiam medidas típicas a serem tomadas, esgotadas, que não foram consideradas, pelo contrário. Foram diretamente numa medida atípica. Respeitamos a Justiça, mas a gente não concorda. Tivemos de investir 700 mil reais para resolver a situação", contou o gestor.

O que falta para a Desportiva constituir a SAF?

  • Passo 1: Aceitação da proposta não-vinculante (feito)
  • Passo 2: Formalização da proposta vinculante (feito)
  • Passo 3: Finalização da Diligência (feito)
  • Passo 4: Assembleia Geral de sócios (feito)
  • Passo 5: Constituição da SAF (em processo)
  • Passo 6: Assinatura dos contratos definitivos
  • Passo 7: Registro do novo CNPJ na FES e CBF
- Texto feito por Tiago Taam, do portal ge.globo.com

Veja Também

Herói do título, goleiro Neguete retorna ao Rio Branco para a temporada 2025

Rio Branco anuncia renovação com o zagueiro Gustavo Carbonieri

"Sentimento de não fazer nosso dever direito" diz João Paulo após vice pelo Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados