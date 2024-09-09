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Foco na Série D

Herói do título, goleiro Neguete retorna ao Rio Branco para a temporada 2025

Rio Branco vem com foco na disputa do Capixabão e Série D em 2025
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2024 às 13:55

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 13:55

Neguete retorna ao Rio Branco para a temporada 2025, que tem Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa ES no calendário.
Neguete retorna ao Rio Branco para a temporada 2025, que tem Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa ES no calendário. Crédito: Divulgação Rio Branco
O Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (09) o retorno do goleiro Neguete para a temporada 2025, em que o time capa-preta disputará o Campeonato Brasileiro da Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde, além do Capixabão e Copa ES.
Neguete foi um dos grandes destaques do time capa-preta que conquistou o Capixabão deste ano, sendo eleito o melhor goleiro e craque da competição pelo segundo ano consecutivo. No segundo semestre, o atleta atuou pelo Real Noroeste na Série D do Campeonato Brasileiro, também com destaque na competição.
Sob o comando do treinador Ricardo Colbachini, o elenco do Rio Branco se reapresenta em dezembro para dar início à pré-temporada.

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