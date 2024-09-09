Herói do título, goleiro Neguete retorna ao Rio Branco para a temporada 2025

Neguete retorna ao Rio Branco para a temporada 2025, que tem Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa ES no calendário. Crédito: Divulgação Rio Branco

O Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (09) o retorno do goleiro Neguete para a temporada 2025, em que o time capa-preta disputará o Campeonato Brasileiro da Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde, além do Capixabão e Copa ES.

Neguete foi um dos grandes destaques do time capa-preta que conquistou o Capixabão deste ano, sendo eleito o melhor goleiro e craque da competição pelo segundo ano consecutivo. No segundo semestre, o atleta atuou pelo Real Noroeste na Série D do Campeonato Brasileiro, também com destaque na competição.