Maquinista Grená realiza ação solidária e doa materiais escolares em Viana

Durante a visita, o mascote interagiu com as crianças, contou a história do clube e destacou a importância dos estudos na construção de um futuro melhor.

Além da mensagem educativa, a ação também incluiu a doação de 50 cadernos e 80 lápis, essenciais para o desenvolvimento escolar das crianças.

A ação contou com o apoio de vários parceiros. "Foi uma ação com uma mensagem muito marcante. De forma lúdica e divertida, mostramos a importância dos estudos na vida das crianças e como isso pode beneficiar o futuro delas", destacou Dacio Ferreira, coordenador do mascote Maquinista Grená, que reafirmou o compromisso da iniciativa com a educação como ferramenta de transformação social.