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Mascote da Desportiva

Maquinista Grená realiza ação solidária e doa materiais escolares em Viana

O mascote da Desportiva Ferroviária visitou o Instituto Estrelar, doou materiais escolares e reforçou a importância da educação para o futuro das crianças
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

25 set 2024 às 15:11

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 15:11

Maquinista Grená realiza ação solidária e incentiva estudos em instituição de Viana
Maquinista Grená realiza ação solidária e incentiva estudos em instituição de Viana Crédito: Foto: Dacio Ferreira
Nesta terça-feira, 24 de setembro, o Maquinista Grená, mascote oficial da Desportiva Ferroviária, promoveu uma ação social no município de Viana. A visita foi realizada no Instituto Estrelar, localizado no bairro Areinha, que oferece aulas de reforço escolar para 50 crianças em situação de vulnerabilidade.
Durante a visita, o mascote interagiu com as crianças, contou a história do clube e destacou a importância dos estudos na construção de um futuro melhor.
Além da mensagem educativa, a ação também incluiu a doação de 50 cadernos e 80 lápis, essenciais para o desenvolvimento escolar das crianças.
A ação contou com o apoio de vários parceiros. "Foi uma ação com uma mensagem muito marcante. De forma lúdica e divertida, mostramos a importância dos estudos na vida das crianças e como isso pode beneficiar o futuro delas", destacou Dacio Ferreira, coordenador do mascote Maquinista Grená, que reafirmou o compromisso da iniciativa com a educação como ferramenta de transformação social.

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