Desportiva avança em negociação por centro de treinamento na Grande Vitória

Desportiva Ferroviária Crédito: Bruno Lino

A temporada 2024 chegou ao fim para a Desportiva Ferroviária, mas o clube segue trabalhando em outras frentes. Além da prioridade no processo de constituição da SAF, os grenás avançam em negociação pela compra de um terreno, que será o novo Centro de Treinamento da Tiva.

Dependente do estádio Engenheiro Araripe tanto para treinar quanto para jogar, a Desportiva Ferroviária sofreu com o gramado de sua casa, que era impossibilitado de receber qualquer descanso. Para solucionar esse problema, além de elevar o patamar do clube ao nível de infraestrutura, a Tiva pretende selar um acordo pela compra de um terreno, onde será construído o seu próprio centro de treinamento. A expectativa da diretoria e de que até o fim de 2024 a negociação esteja concluída.

- Estamos em negociação por um terreno para a construção de um CT. Não dá para treinar e jogar no mesmo lugar (Engenheiro Araripe). É algo que ficará pronto a médio prazo, é claro, mas que entendemos ser muito importante para o clube - disse o gestor grená Gabriel Venturim, em entrevista ao ge.globo.

Para não dar início a qualquer especulação imobiliária, o gestor Gabriel Venturim não revela em qual cidade o terreno pertence. No entanto, a distância para a histórica casa grená mostra proximidade com as suas raízes. A área negociada está a cerca de 20 minutos do bairro de Jardim América. Segundo o dirigente, o projeto é de prioridade máxima. Na atual temporada, a Desportiva Ferroviária chegou a alugar cinco campos diferentes e mais de um ônibus que realizasse o transporte das categorias.

- O terreno do Centro de Treinamento fica a cerca de 15 a 20 minutos do Araripe. Vai ser uma construção e o projeto já está em estágio final de concretização. É a prioridade número um para nós. Nessa temporada, o clube alugou cinco campos para treinar e mais de um ônibus. Temos certeza que reunir os departamentos, ter um grande refeitório e integrar a Desportiva vai ser um ganho enorme - contou o gestor ao ge.globo.

E o gramado do Engenheiro Araripe?

Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Alvo de inúmeras críticas desde a precarização do campo, após a última reforma, em 2014, a Desportiva Ferroviária busca fazer melhorias no gramado do Monumental. No entanto, não haverá reformulação por completo. Para isso, o investimento seria de custo inviável ao orçamento grená.

- Tem para melhoria (sobre projeto em relação ao gramado), mas não tem para um novo gramado, porque a achamos que a melhoria será suficiente para a gente poder jogar ali. Um novo gramado seria fazer uma intervenção muito maior, que exigiria um orçamento muito alto, o que esbarra um pouco na insegurança. Aí também entra a questão do CT, porque não basta a gente reformar e ter que jogar e treinar ali. Os atletas usam muita força, arranque e isso vai desgastando, criando buracos, arrancando grama e, às vezes, ela (grama) nem nasce - revelou Gabriel ao ge.globo.