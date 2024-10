Dia da Música

Conheça os hinos dos maiores times do Espírito Santo

Veja as origens, depoimentos e ouça os hinos do Vitória F.C, Rio Branco A.C e Desportiva Ferroviária.

6 min de leitura min de leitura

Escudos do Vitória F.C, Despotiva Ferroviária e Rio Branco A.C. (Arte A Gazeta)

Em 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional da Música. Outro fenômeno cultural, o futebol festeja a data com os hinos, que remetem à identidade de um clube, história, torcida e títulos que movem milhares e milhões de apaixonados por todo o mundo. No Espírito Santo, não é diferente; Confira a lista de seis hinos espírito-santenses.

Vitória F.C

Letra

Vamos juntos, Vitória, juntos vamos jogar

Visto a sua camisa, por me orgulhar

O meu sangue é azul, carrego a paz no meu peito

Meu Deus me dê o direito, de sempre com você ficar

Vitória, Vitória, Vitória, clube de minha devoção

Águia azul sobrevoa, meu sonho minha emoção

Vitória, Vitória, Vitória, campeão, sempre, sempre campeão

Suas cores, no céu elas moram, e você vive em meu coração

Mil novecentos e doze, um ano de esplendor

Nasceu com força e garra, a Águia Bicolor

Erguendo essa bandeira me sinto mais feliz

Torcer por este time foi o que eu sempre quis

Avante, alvianil, pra mim você é o maior do Brasil

Avante, alvianil, pra mim você é o maior do Brasil

Vitória, Vitória, Vitória, clube de minha devoção

Águia azul sobrevoa, meu sonho minha emoção

Vitória, Vitória, Vitória, campeão, sempre, sempre campeão

Suas cores, no céu elas moram, e você vive em meu coração

Suas cores, no céu elas moram, e você vive em meu coração



Origem

Clube mais antigo do Espírito Santo, em atividade, o Vitória-ES teve seu hino composto em 1993, por Carlos Bona, artista local. O autor da canção faz questão de exaltar a tradição alvianil, fazer referências ao ano de fundação e às cores azul e branca, do clube e céu da capital capixaba, segundo o compositor do hino. Com a responsabilidade de escrever o hino do clube do coração, o compositor revela ter sido um processo difícil em sua carreira.

" 'Sempre campeão, suas cores, no céu elas moram, e você vive meu coração'. Então, olha bem, o lado poético, as cores de Vitória, branco e azul, e quando o céu está bonito, está com nuvens brancas e o fundo azul. Só Vitória mesmo, para ter uma coisa linda dessa. E, pra mim, o Vitória sempre vai ser campeão, independente de campeonato, porque ele conquistou meu coração e mora no meu coração. Naturalmente, eu me inspirei nas marchas, porque é padrão de hino, fazer em ritmo de marcha. Foi uma produção muito difícil, porque é uma responsabilidade muito grande escrever sobre o que você ama muito", disse o autor ao ge.globo.

Rio Branco A.C

Letra

Meu Rio Branco, meu sonho, meu clube

Sempre que o vejo, sou todo emoção

Meu Rio Branco, sua raça, suas taças

Ficaram marcadas no meu coração

Para onde for, lá também estarei

De corpo e alma sempre tocarei

Meu Rio Branco, lancei-me em seus braços

Você é culpado do amor que lhe dei

Não posso evitar o pranto

Ao vê-lo brilhar em campo

Suas cores, sua bandeira

Traduzem luta e certeza

De que você é o maior

E pra mim não existe melhor

Meu Rio Branco, seus anos são glórias

São toda a prova do meu bem querer

Meu Rio Branco, toda a sua história

Trago na memória com todo prazer



Se é na vitória ou mesmo na derrota

Vê-lo na luta e nunca vê-lo no chão

Meu Rio Branco, de mim dependendo

Para seguir em frente nunca direi não



Não posso evitar o pranto

Ao vê-lo brilhar em campo

Suas cores, sua bandeira

Traduzem luta e certeza

De que você é o maior

E pra mim não existe melhor

Origem

Devoção ao clube, amor incondicional, independente de triunfos ou derrotas. É assim que Kleber Corradi, o autor do hino capa-preta, destaca o sentimento alvinegro de tradição centenária. Maior campeão do Espírito Santo, o Rio Branco-ES também ostenta um dos hinos mais antigos do estado. O hino tem origem em 1970, mas o compositor afirma que demorou a entrar em vigor e ser propagado. Dentre as emoções especiais, o antigo advogado revela ter se surpreendido ao ouvi-lo no Fantástico, após o Brancão ter sido mencionado como a 'zebra' de uma rodada do Campeonato Brasileiro.

"Nessa época eu era garoto, mas já amava o Rio Branco-ES. Eu trabalhava na Vale e o pessoal brincava que eu tinha que fazer o hino da Desportiva. Mas, veja bem, o hino já começa com o verso "meu Rio Branco". Eu já quis trazer aquela coisa íntima, de coração. Quando eu terminei de escrever, mostrei pra um colega e na mesma hora ele gostou e quis levar para frente. Pouco depois, o antigo diretor Edson Bourguignon mandou imprimir umas cópias e lançou oficialmente, num carnaval, na sede do Rio Branco, na Ilha de Santa Maria. Depois de muito tempo, fizemos finalmente a gravação, no teatro Carlos Gomes, com a banda militar e o coral da UFES", disse o autor ao ge.globo.

Desportiva Ferroviária

Letra

Pra frente Desportiva

Pra frente é o seu destino

Quem fica não conquista

Grandes marcas em sua vida

O seu passado já mostrava suas glórias

De triunfos que ornamentam sua história

Vencer, vencer, vencer!

É o grito da torcida que desperta

O suor grená de suas lutas

Parece sangue que corre em nossas veias

É o clube que sabe fazer amigos

Desportiva, Desportiva!

Origem

Ex-diretor de futebol da Desportiva Ferroviária, nos anos 70, Eduardo Ribeiro é o autor do hino grená. Além do forte amor pela Locomotiva, o compositor da poesia maior era radialista, profissão que dedicou por grande parte de sua vida. Na canção, se destaca o verso “é o clube que sabe fazer amigos”, que segue sendo um mantra das tardes vividas no Engenheiro Araripe. Tradicionalmente, após as vitórias da Tiva, os torcedores saúdam os jogadores ao entoarem a música do clube.



"Uma passagem do hino, que foi algo muito importante, foi numa seletiva para a Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES, em 1973, disputando quem representaria o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro. Foram dois jogos à noite, no Araripe, e no segundo jogo, eu lembro que estava empatado e no segundo tempo colocaram o hino no sistema de som do estádio. Na mesma hora, a torcida inflamou e empurrou o time. Logo depois, a Locomotiva fez 1 a 0, gol de Juci, de falta", recorda Carlinhos Farias, presidente da Tiva, ao ge.globo.

- Texto feito por Tiago Taam, do portal ge.globo.com

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta