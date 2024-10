Fase de seleção

Renovação e sonho do título marcam peneiras da Taça EDP das Comunidades

20 times da Grande Vitória entraram em campo neste fim de semana para a fase de seleção dos atletas que vão disputar a competição promovida pela Central das Comunidades, pela EDP e pela Rede Gazeta

4 min de leitura min de leitura

Primeiro fim de semana de peneiras da Taça EDP das Comunidades 2024. (João Barbosa)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O primeiro fim de semana de peneiras da Taça EDP das Comunidades 2024, realizado no sábado (12) e no domingo (13), reuniu 20 comunidades de Aracruz, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra e Vila Velha e, nos gramados, atletas de equipes masculinas e femininas mostraram talento e força de vontade para garantir a vaga na disputa.

Após a fase das peneiras e avaliação dos treinadores, cada time deve contar com até 22 jogadores (as) para a sequência da Taça, que tem atividades programadas até 14 de dezembro.

Em campo, tradição e sonho caminham lado a lado

Para Ebenézer Ferreira, treinador da equipe feminina de Muquiçaba, de Guarapari, a fase das peneiras é crucial para que as melhores atletas estejam em campo para manter o legado da comunidade, dona de dois títulos e atual campeã da disputa.

"O time está mudado em relação à última disputa em campo [realizada em 2019] e passamos por um verdadeiro processo de descobrimento das atletas. Nessa fase das peneiras, estamos trabalhando firme para que, assim como nos últimos anos, a gente coloque um time competitivo em campo", pontuou o treinador.

Já Cláudio Santana, responsável pela equipe masculina de São Torquato, de Vila Velha, afirma que a comunidade tem uma forte preparação em busca do primeiro título.

"Temos as melhores expectativas possíveis para essa disputa. Contamos com a participação de atletas de outros bairros e queremos manter a tradição da nossa participação. Nunca ficamos de fora da Taça EDP das Comunidades e, com um trabalho social dentro e fora de campo vamos em busca do nosso primeiro título neste ano", pondera Santana.

Confira imagens do primeiro fim de semana de peneiras

Peneiras Taça EDP das Comunidades 2024 Tela cheia 1 de 8

Vitrine de oportunidades e desenvolvimento

Desde 2020, em virtude da pandemia de covid-19, a competição saiu dos gramados e teve disputas virtuais com a E-Taça, realizada através de games. Agora, de volta à sua versão original, a Taça é tratada como uma "vitrine de oportunidade para os jovens capixabas", como pontua Marcelo Siqueira, o Marcelinho, coordenador da Central das Comunidades (CDC).

"O futebol é uma paixão que vive dentro das comunidades. A volta da Taça para os campos reflete isso e trata de coisas que vão além do futebol, englobando ações sociais, participação familiar e uma cultura de paz entre os bairros", destacou Marcelinho.

Nossa missão é quebrar paradigmas, gerar oportunidades e dar melhores perspectivas de vida para meninos e meninas de comunidades do Espírito Santo Marcelo Siqueira • Coordenador da Central das Comunidades (CDC)

No próximo sábado (19), a bola rola no campo de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Já no domingo (20), a fase de seleção é encerrada na Capital, com as peneiras realizadas na Ilha das Caieiras. Nos dois dias, os atletas passam por avaliações de 8h às 17h.

Sorteio de chaves

Com a definição dos atletas que vão entrar em campo de forma oficial pela Taça, o sorteio das chaves da competição será realizado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e vai traçar o caminho dos times em busca do título da disputa. Na ocasião, os jogadores e jogadoras ainda vão receber, de forma gratuita, os uniformes compostos por camisa, short e meião.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024 ➣ 24/10 - Sorteio de Chaves (sede da Rede Gazeta)

➣ 26/10 - Abertura dos Jogos (local a definir)

➣ 02, 09 e 16/11 - Jogos Classificatórios

➣ 17/11 - Oitavas de Final

➣ 01/12 - Quartas de Final

➣ 07/12 - Semifinal

➣ 08/12 - Disputa pelo 3º Lugar

➣ 14/12 - Finais



Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.

O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, atráves da Secretária de Esportes e Lazer (Sesport).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta