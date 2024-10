Rio Branco anuncia novo goleiro André Luiz, ex- Sampaio Corrêa

O atleta foi acumula passagens pelo Sampaio Corrêa, ASA e ABC

O Rio Branco A .C anunciou a nova contratação para a temporada 2025 nesta quarta-feira (16). O clube anunciou o goleiro André Luiz, ex-Sampaio Corrêa, do Maranhão. Este é o terceiro jogador da posição no elenco, que já conta com Neguete e Matheus Pires.