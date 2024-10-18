Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reforço

Vitória anuncia retorno de volante Jonata, ex-Rio Branco

O jogador defendeu o Alvianil em 2022, quando foi campeão da Copa ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2024 às 14:08

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 14:08

Vitória anuncia retorno de Jonata
Vitória anuncia retorno de Jonata Crédito: Vitória F.C
O Vitória anuncia a contratação do atleta Jonata Duarte, mais conhecido como Pé de Pato, para a próxima temporada. Com grande experiência no futebol capixaba, o volante de 27 anos retorna ao Alvianil para fazer a sua segunda passagem defendendo as cores do time de Bento Ferreira para o Campeonato Capixaba, a Copa Espírito Santo e a Copa Verde 2025.
Em sua primeira passagem pelo Salvador Costa, Pé de Pato chegou à marca de 50 jogos com a camisa do Vitória e participou ativamente da conquista da Copa Espírito Santo em 2022. Além disso, no ano seguinte, fez parte da campanha marcante do Alvianil no Campeonato Brasileiro da série D. 
“O meu sentimento é de pura alegria em voltar onde eu vivi vários momentos maravilhosos, onde eu pude conquistar o título da Copa do ES. Minha expectativa é muito boa, porque eu sei que vamos brigar pelo título. O Vitória sempre entra nas competições para brigar pelo título, e com muito trabalho e apoio da torcida não vai ser diferente”, declarou Jonata.

Veja Também

Vitória anuncia retorno do lateral Wellington Foguete

Matheus Gouveia e Abuda renovam com o Vitória F.C

Gustavo Rodrigues é o novo técnico do Vitória F.C

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados