Vitória anuncia retorno de volante Jonata, ex-Rio Branco

O Vitória anuncia a contratação do atleta Jonata Duarte, mais conhecido como Pé de Pato, para a próxima temporada. Com grande experiência no futebol capixaba, o volante de 27 anos retorna ao Alvianil para fazer a sua segunda passagem defendendo as cores do time de Bento Ferreira para o Campeonato Capixaba, a Copa Espírito Santo e a Copa Verde 2025.
Em sua primeira passagem pelo Salvador Costa, Pé de Pato chegou à marca de 50 jogos com a camisa do Vitória e participou ativamente da conquista da Copa Espírito Santo em 2022. Além disso, no ano seguinte, fez parte da campanha marcante do Alvianil no Campeonato Brasileiro da série D.
“O meu sentimento é de pura alegria em voltar onde eu vivi vários momentos maravilhosos, onde eu pude conquistar o título da Copa do ES. Minha expectativa é muito boa, porque eu sei que vamos brigar pelo título. O Vitória sempre entra nas competições para brigar pelo título, e com muito trabalho e apoio da torcida não vai ser diferente”, declarou Jonata.