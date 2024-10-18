Vitória anuncia retorno de volante Jonata, ex-Rio Branco

Vitória anuncia retorno de Jonata Crédito: Vitória F.C

O Vitória anuncia a contratação do atleta Jonata Duarte, mais conhecido como Pé de Pato, para a próxima temporada. Com grande experiência no futebol capixaba, o volante de 27 anos retorna ao Alvianil para fazer a sua segunda passagem defendendo as cores do time de Bento Ferreira para o Campeonato Capixaba, a Copa Espírito Santo e a Copa Verde 2025.

Em sua primeira passagem pelo Salvador Costa, Pé de Pato chegou à marca de 50 jogos com a camisa do Vitória e participou ativamente da conquista da Copa Espírito Santo em 2022. Além disso, no ano seguinte, fez parte da campanha marcante do Alvianil no Campeonato Brasileiro da série D.