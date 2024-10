Ficam

Matheus Gouveia e Abuda renovam com o Vitória F.C

O Vitória confirmou a renovação do contrato do zagueiro Matheus Goveia e do volante Abuda para temporada 2025

Vitória F.C anuncia renovação de Abuda e Matheus Gouveia. (Vitória FC)

O Vitória Futebol Clube anunciou a renovação do zagueiro e Matheus Goveia, e do volante Abuda para a próxima temporada no começo desta semana, por meio das redes sociais. As renovações fazem parte do planejamento do Vitória para a formação da equipe com foco no Campeonato Capixaba, na Copa Espírito Santo e na Copa Verde de 2025.

Abuda

O volante completou 25 partidas pelo Vitória e seguirá vestindo a camisa Alvianil. Abuda chegou ao clube no início deste ano para a disputa do Capixabão, se tornando capitão e referência na equipe, que chegou à final da Copa ES. "Estou muito feliz com a renovação. Espero ajudar o Vitória a alcançar seus objetivos nas competições que disputaremos em 2025. Fico feliz por ter conquistado mais um campeonato para o calendário, que é a Copa Verde. Ela traz muita visibilidade para o time, para os jogadores e para o estado", afirmou Abuda.

Matheus Gouveia

O atleta de 23 anos chegou ao clube durante o Campeonato Capixaba de 2024 e se firmou como titular, sendo peça chave na campanha que levou o Vitória ao vice-campeonato da Copa Espírito Santo. Até o momento, Matheus soma 19 partidas e 1 gol pelo Alvianil. "Estou muito feliz pela renovação. Espero poder ajudar o clube a atingir seus principais objetivos, que são vencer títulos e conquistar a vaga para as competições nacionais", declarou Matheus Goveia.

