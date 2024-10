Reforço

Vitória anuncia retorno do lateral Wellington Foguete

O jogador defendeu o Alvianil em 2024, mas foi transferido para o Manaura-AM depois do final do Capixabão

Foguete é o novo jogador do Porto Vitória. (Vitória F.C)

O Vitória Futebol Clube anunciou o retorno do lateral-direito Wellington Costa, mais conhecido como Foguete, para a temporada de 2025. Aos 28 anos, Foguete vestiu a camisa do Alvianil no Capixabão 2024, disputando 12 partidas e marcando 2 gols.

Na metade do ano, o jogador se transferiu para o Manauara-AM, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Foguete chega para reforçar o elenco do Vitória FC para o Campeonato Capixaba, a Copa Espírito Santo e a Copa Verde 202

Com passagens pelas categorias de base do Vasco e São Paulo, Foguete foi campeão da Libertadores Sub-20 e bicampeão da Copa do Brasil Sub-20, além de acumular experiências no futebol japonês. Seu retorno ao Salvador Costa é motivo de grande expectativa para a equipe.

“Estou muito feliz por estar de volta e motivado pra conquistar grandes coisas pelo clube. Sabemos que o campeonato é difícil, mas vamos nos preparar da melhor forma pra fazermos uma excelente temporada”, declarou o lateral.

