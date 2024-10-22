Falando de cinema: em 'O Mal Não Existe', a chave de tudo é o equilíbrio

"O Mal Não Existe", filme de Ryûsuke Hamaguchi Crédito: Divulgação

Se vocês viram "Drive My Car", devem esperar que o diretor Ryûsuke Hamaguchi, um queridinho atual dos fãs de cinema, continue naquele turbilhão de emoções sensíveis que garantiram o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (2022). Mas Hamaguchi parece que resolveu fazer uma espécie de “peguei o bobo na casca de ovo”, em "O Mal Não Existe" (2024).

Se "Drive My Car" é tecido de sentimentos pessoais e tentativas de recomeços urbanos, em "O Mal Não Existe" o que se apresenta são histórias que vão de lances ecológicos a subtons de misticismo, até a virada final, marcada pela inesperada brutalidade de uma mortal violência.

Tudo situado em torno uma pequena povoação nos arredores de Tóquio, que tem o dia a dia de seus habitantes ocupado em tarefas domésticas singelas e na preservação da natureza. É constante a presença de uma verde floresta, por onde Takumi, um pai, e Hana, sua filha, andam livremente e dela obtém itens necessários à existência de toda a comunidade, como madeira e água.

A floresta fornece ambiência de respeito e acolhimento à vida de pessoas, plantas e animais. É um marcador do equilíbrio entre as criaturas humanas e a natureza. Enquanto há esse equilíbrio, o mal não existe. Mas existe quando a floresta é ameaçada de destruição pelo plano de uma empresa que pretende ali fazer um “glamping”, acampamento de luxo para turistas, com retenção da água do rio e liberdade para caça e churrascos.

Por conta da ganância, da arrogância e da imbecilidade de dois representantes da empresa, em contraponto à atitude de resistência ponderada e um tanto irônica dos habitantes do vilarejo, a pegada ecológica do filme vai se evanescendo, dando lugar a uma atmosfera de suspense, bem ao gosto de filmes de horror. Com direito ao misterioso sumiço da menina Hana.