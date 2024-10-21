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Inusitado

Dentista do interior do ES recebe galo vivo de presente de paciente

Adeucimar Leopoldino deu um galo como forma de gratidão pela dentista ter iniciado o seu tratamento
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 12:08

Dentista do ES recebe galo vivo de presente: “gesto lindo e transformador”
Dentista do ES recebe galo vivo de presente: “gesto lindo e transformador” Crédito: Reprodução TikTok @paolarezende001
Um gesto inesperado de gratidão transformou a rotina de uma dentista e emocionou a comunidade de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Ana Paola Nascimento Fedeszen, 28 anos, foi surpreendida ao receber um galo vivo como presente de um paciente após oferecer tratamento cirúrgico gratuito.
Adeucimar Leopoldino, 56 anos, chegou ao posto de saúde em busca de ajuda depois de ser recusado em outras unidades. “Mesmo ele não sendo de minha responsabilidade de atendimento, decidi ajudá-lo por ser um homem simples, humilde e que precisava daquele tratamento”, explicou Ana Paola, que trabalha no Sistema Único de Saúde (SUS) há oito anos e também tem um consultório particular na cidade.
O atendimento começou há cerca de um mês e, desde então, já foram realizadas quatro sessões. Durante uma dessas visitas, realizada na quinta-feira (17), Adeucimar presenteou Ana Paola com um galo, fruto de sua pequena criação na zona rural do Córrego São Pedro. O gesto foi uma maneira de demonstrar sua profunda gratidão pelo tratamento recebido.
"Me senti a melhor pessoa do mundo. O sentimento de poder ajudar alguém é bom demais. O frango, para mim, teve um valor transformador. Às vezes, a gente chega desmotivado para trabalhar e aí se depara com um gesto tão lindo como esse", relatou a dentista, emocionada.
Adeucimar Leopoldino, 56 anos, deu o presente inusitado como forma de gratidão
Adeucimar Leopoldino, 56 anos, deu o presente inusitado como forma de gratidão Crédito: Acervo Pessoal
Ana Paola garantiu a Adeucimar que ele receberá o tratamento completo, incluindo múltiplas extrações e uma prótese dentária. “Minha promessa é entregar a prótese até o Natal”, afirmou.
O galo, que foi levado para o sítio da família de Ana Paola, agora vive solto. "Não tive coragem de matar. Ele me deu para eu comer, mas fiquei com dó. Levei para o sítio da minha família. Tô pensando em qual nome vou dar para ele", comentou, rindo. "Já me mandaram várias sugestões".
O vínculo criado entre o dentista e o paciente é notável. "Eu estou empenhada em ajudá-lo da forma que puder. Ele é o tipo de pessoa que quero sempre ter por perto, humilde, e com uma história de superação linda", concluiu Ana Paola, ressaltando a importância do contato humano e da empatia em sua profissão.
* Com informações do g1 Espírito Santo

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