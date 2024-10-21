Volume de vazamento de óleo em São Mateus é "significativo", aponta Crea

A Seacrest Petróleo mobilizou uma equipe para a limpeza em torno do poço IBU-78, desde o momento em que houve o controle do poço, no Campo de Inhambu, em São Mateus (ES), onde, no último dia 16, houve um vazamento de vapor de água e emulsão oleosa. A empresa informou que as atividades de limpeza estão sendo realizadas por uma empresa de consultoria líder em gestão ambiental.

O trabalho inclui remoção, transporte e descarte adequado dos resíduos coletados. Todo o trabalho de limpeza da área está sendo acompanhado pelas autoridades ambientais responsáveis, que foram imediatamente avisadas pela Seacrest no incidente, no dia 16.



Uma equipe especializada foi mobilizada para realizar a limpeza da área afetada, monitorar o impacto ambiental e implementar ações de mitigação a fim de minimizar os danos ao ecossistema local. A locação do poço já se encontra totalmente limpa e o impacto nas copas das árvores próximas afetadas, já está em processo de mitigação. Nenhum curso hídrico foi atingido. Além disso, uma investigação minuciosa sobre o ocorrido será liderada por uma terceira parte, para identificar as causas do incidente. Estamos atuando de maneira célere e em cooperação com as autoridades ambientais.



José Cotello, CEO da Seacrest Petróleo

