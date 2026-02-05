Corpo de Dante Michelini é oficialmente identificado por exame papiloscópico

Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho Michelini, na década de 70 Crédito: CEDOC/ A Gazeta

O corpo de Dante Brito Michelini, de 76 anos, encontrado decapitado e com sinais de carbonização em um sítio, em Meaípe, Guarapari, na última terça-feira (3), foi oficialmente identificado por meio de exame papiloscópico realizado no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (5), em resposta a uma demanda feita por A Gazeta.

A identificação preliminar já havia sido realizada por um irmão da vítima, com base em características físicas e nas roupas encontradas no local. O exame papiloscópico é um procedimento pericial utilizado para identificar pessoas por meio da análise de impressões papilares, principalmente digitais, além de registros palmares (das mãos) e plantares (dos pés). Segundo a Polícia Científica, a família de Dante foi oficialmente notificada e deve realizar a liberação do corpo ainda nesta quinta-feira.