Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Café"

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1º lugar - Cafuso

O Cafuso é uma bebida forte e encorpada, produzida pela Realcafé, empresa inaugurada em 1971, em Viana, no Espírito Santo. A companhia estimulou o mercado capixaba de café robusta ou conilon, por ser a matéria-prima tanto do café solúvel quanto do torrado e moído.

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2º lugar - 3 Corações

Fundada em 1970, a empresa nasceu como uma pequena torrefadora e distribuidora de café, localizada no município de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A alta qualidade dos grãos e o sabor delicioso do café logo conquistaram a preferência dos mineiros e na década seguinte, em 1980, a marca recebeu investimentos e foi projetada nacionalmente.

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3º lugar - Número Um