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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Café"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:04

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:04

Café arábica é um dos motivos de orgulho para os capixabas.
Café produzido no Espírito Santo é um dos motivos de orgulho para os capixabas Crédito: Rafael Zambe
O café é uma das paixões do capixaba e, sem dúvidas, faz parte do dia a dia da população. É reconhecido pelo seu sabor intenso e pelo aroma característico que permeia o ambiente. Existem verdadeiros amantes da bebida que não conseguem passar um dia sem apreciá-la.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Cafuso

O Cafuso é uma bebida forte e encorpada, produzida pela Realcafé, empresa inaugurada em 1971, em Viana, no Espírito Santo. A companhia estimulou o mercado capixaba de café robusta ou conilon, por ser a matéria-prima tanto do café solúvel quanto do torrado e moído. 

02

2º lugar - 3 Corações

 Fundada em 1970, a empresa nasceu como uma pequena torrefadora e distribuidora de café, localizada no município de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A alta qualidade dos grãos e o sabor delicioso do café logo conquistaram a preferência dos mineiros e na década seguinte, em 1980, a marca recebeu investimentos e foi projetada nacionalmente. 

03

3º lugar - Número Um

O café é produzido pela Buaiz Alimentos, inaugurada em 1941 por Americo Buaiz. Todos os cafés Número Um possuem a certificação do Programa de Qualidade do Café (PQC), da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).

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