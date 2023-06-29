Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

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1º lugar - Águia Branca

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países.

A Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, sediada em Vitória, sendo seu acionista controlador o Estado do Espírito Santo. Sua atividade-fim é captar, tratar e distribuir água, bem como coletar e tratar esgotos sanitários, conforme dispõe a Lei 2.282, de 1967, que a criou, e o Decreto 2.575, do mesmo ano, que a regulamentou.

A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados.

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na CELESC, em Santa Catarina.