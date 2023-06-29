Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

No Espírito Santo, encontramos importantes empresas em diversos setores que não apenas representam os grandes empreendedores do Estado e do país, mas também desempenham um papel importante nas comunidades ao seu redor. A relação delas com as comunidades envolve iniciativas sociais, programas de responsabilidade ambiental e ações para promover o desenvolvimento sustentável local.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Águia Branca
Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países.
A Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, sediada em Vitória, sendo seu acionista controlador o Estado do Espírito Santo. Sua atividade-fim é captar, tratar e distribuir água, bem como coletar e tratar esgotos sanitários, conforme dispõe a Lei 2.282, de 1967, que a criou, e o Decreto 2.575, do mesmo ano, que a regulamentou.
A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados.
Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na CELESC, em Santa Catarina.
Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Hoje, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados ao ano, e cerca de 700 localidades atendidas, através de 347 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 3.700 empregos diretos e indiretos e 350 pontos de vendas, entre próprias e terceirizadas, espalhadas pelos oito Estados de atuação da empresa - Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.