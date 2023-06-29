Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Atacarejo"

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1º lugar - Atacadão

O Atacadão é uma das maiores empresas do país e a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.

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2º lugar - Mineirão Atacarejo

Com o surgimento em 1950, o Mineirão começou sua história com uma pequena mercearia na zona oeste da capital mineira. Depois se tornou uma rede de mercearias até a fundação do primeiro supermercado da empresa em 1972, no coração de Belo Horizonte. De lá para cá, a rede só aumentou e vive períodos de grandes expansões em todo o país.

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3º lugar - Atacado Vem

O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo.