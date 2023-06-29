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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Atacarejo"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:32

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:32

Atacarejo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2021
Atacarejo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2023 Crédito: Topntp26/Freepik
Os atacarejos são supermercados que atendem tanto a compras no atacado quanto no varejo. Optar por esse tipo de estabelecimento oferece benefícios como a oportunidade de adquirir produtos em maior quantidade a preços mais baixos, contribuindo para a economia familiar. Muitos desses estabelecimentos também oferecem cartões próprios e opções de parcelamento das compras.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as empresas vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Atacadão

O Atacadão é uma das maiores empresas do país e  a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.

02

2º lugar - Mineirão Atacarejo

Com o surgimento em 1950, o Mineirão começou sua história com uma pequena mercearia na zona oeste da capital mineira. Depois se tornou uma rede de mercearias até a fundação do primeiro supermercado da empresa em 1972, no coração de Belo Horizonte. De lá para cá, a rede só aumentou e vive períodos de grandes expansões em todo o país.

03

3º lugar - Atacado Vem

O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo.
O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo.

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