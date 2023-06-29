Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Atacarejo"

Os atacarejos são supermercados que atendem tanto a compras no atacado quanto no varejo. Optar por esse tipo de estabelecimento oferece benefícios como a oportunidade de adquirir produtos em maior quantidade a preços mais baixos, contribuindo para a economia familiar. Muitos desses estabelecimentos também oferecem cartões próprios e opções de parcelamento das compras.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as empresas vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Atacadão
O Atacadão é uma das maiores empresas do país e a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.
02
2º lugar - Mineirão Atacarejo
Com o surgimento em 1950, o Mineirão começou sua história com uma pequena mercearia na zona oeste da capital mineira. Depois se tornou uma rede de mercearias até a fundação do primeiro supermercado da empresa em 1972, no coração de Belo Horizonte. De lá para cá, a rede só aumentou e vive períodos de grandes expansões em todo o país.
03
3º lugar - Atacado Vem
O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo.
O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo.