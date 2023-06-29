Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Ótica"

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1º lugar - Diniz

Fundada em 1992, por Arione Diniz, no centro histórico de São Luís (MA), as Óticas Diniz fazem parte de uma das maiores redes de varejo ótico do país, com mais de 1.000 unidades. Com uma variedade de produtos, a empresa alia moda, qualidade e alta tecnologia para proporcionar as melhores opções em lentes e armações.

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2º lugar - Paris

Fundada em 1977, em Copacabana, no Rio de Janeiro, as Óticas do Povo iniciaram suas atividades focada no atendimento ao público de renda mais baixa, sempre com o objetivo de proporcionar ao cliente bom atendimento, qualidade e preço baixo. Já na segunda metade dos anos 1990, a rede passou por um processo de reposicionamento, inaugurando lojas nos principais shoppings da Região Sudeste e vendendo produtos de marcas mais conceituadas e atendendo todas as classes.