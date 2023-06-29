Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Ótica"

Para quem busca óculos de grau ou de sol, é fundamental ter uma ótica de confiança para encontrar uma armação e lentes de qualidade. Esses estabelecimentos também precisam estar sempre antenados às tendências e às novas tecnologias do setor, para garantir o melhor serviço ao consumidor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Diniz
Fundada em 1992, por Arione Diniz, no centro histórico de São Luís (MA), as Óticas Diniz fazem parte de uma das maiores redes de varejo ótico do país, com mais de 1.000 unidades. Com uma variedade de produtos, a empresa alia moda, qualidade e alta tecnologia para proporcionar as melhores opções em lentes e armações.
02
2º lugar - Paris
Fundada em 1977, em Copacabana, no Rio de Janeiro, as Óticas do Povo iniciaram suas atividades focada no atendimento ao público de renda mais baixa, sempre com o objetivo de proporcionar ao cliente bom atendimento, qualidade e preço baixo. Já na segunda metade dos anos 1990, a rede passou por um processo de reposicionamento, inaugurando lojas nos principais shoppings da Região Sudeste e vendendo produtos de marcas mais conceituadas e atendendo todas as classes.
A história das Óticas Paris começou em 1979, quando foi aberta a primeira loja no Centro de Vitória. De lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, o laboratório da empresa é um dos mais modernos do Estado, com técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente.