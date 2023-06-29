Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Ovos"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:12

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:12

Os ovos fazem parte do dia a dia das famílias e também são a base para o preparo de várias receitas
Os ovos fazem parte do dia a dia das famílias e também são a base para o preparo de várias receitas Crédito: Shutterstock
Os ovos são fontes de proteínas e fazem parte da alimentação de muitos consumidores. Além disso, também é utilizado para produzir bolos e outras receitas do dia a dia da população.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º - KerOvos

Referência no mercado nacional, a KerOvos Alimentos busca sempre inovar e crescer com uma completa e variada linha de produtos, correspondendo aos mais exigentes mercados. 

02

2º - Ki Ovos

Santa Maria foi uma das marcas mencionadas pelos consumidores entrevistados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta 2023.
Os entrevistados da pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta mencionaram "caipira" como uma marca. 
Os entrevistados da pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta mencionaram "granja" como uma marca.
O Perim é uma rede de supermercados que atua no Espírito Santo. Sua primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul. Entre os produtos comercializados pela empresa estão os ovos.
A "Ki Ovos" foi mencionada como a marca que vem à cabeça quando o assunto é ovos pelos entrevistados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados