Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Ovos"

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1º - KerOvos

Referência no mercado nacional, a KerOvos Alimentos busca sempre inovar e crescer com uma completa e variada linha de produtos, correspondendo aos mais exigentes mercados.

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2º - Ki Ovos

Santa Maria foi uma das marcas mencionadas pelos consumidores entrevistados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta 2023.

Os entrevistados da pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta mencionaram "caipira" como uma marca.

Os entrevistados da pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta mencionaram "granja" como uma marca.

O Perim é uma rede de supermercados que atua no Espírito Santo. Sua primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul. Entre os produtos comercializados pela empresa estão os ovos.