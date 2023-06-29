Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Ovos"

Os ovos são fontes de proteínas e fazem parte da alimentação de muitos consumidores. Além disso, também é utilizado para produzir bolos e outras receitas do dia a dia da população.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º - KerOvos
Referência no mercado nacional, a KerOvos Alimentos busca sempre inovar e crescer com uma completa e variada linha de produtos, correspondendo aos mais exigentes mercados.
02
2º - Ki Ovos
Santa Maria foi uma das marcas mencionadas pelos consumidores entrevistados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta 2023.
Os entrevistados da pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta mencionaram "caipira" como uma marca.
Os entrevistados da pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta mencionaram "granja" como uma marca.
O Perim é uma rede de supermercados que atua no Espírito Santo. Sua primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul. Entre os produtos comercializados pela empresa estão os ovos.
A "Ki Ovos" foi mencionada como a marca que vem à cabeça quando o assunto é ovos pelos entrevistados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta.