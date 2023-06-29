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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Material Elétrico"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:45

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:45

Lojas de material elétrico está na lembrança do consumidor
Lojas de material elétrico está na lembrança do consumidor Crédito: Freepik
Da fiação aos disjuntores, na hora de comprar o material elétrico da obra, é essencial pensar na qualidade dos produtos e na segurança. É o que clientes buscam em lojas do setor, assim como variedade, preço e qualidade no atendimento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Eletromil

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.

02

2º lugar - Sipolatti

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti, em 1960, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica. Hoje, tem 40 lojas em diversos municípios capixabas e, mais recentemente, também na Bahia, além do ecommerce. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".

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