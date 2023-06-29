Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras do "Top of Mind"

Quando se fala em marca, sem identificar o tipo de produto, qual a primeira que vem à sua mente? É assim que se chega ao "Top of Mind", termo em inglês utilizado para definir as marcas mais populares que estão no topo da memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja a vencedora do "Top of Mind" no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Omo
A Omo é uma marca da Unilever que ficou conhecida pelo slogan "Se sujar faz bem". Nesse sentido, a empresa acredita que cada mancha representa uma experiência importante na vida: manchas de lama são o selo da aventura; manchas de grama, o símbolo da exploração; e manchas de frutas, o resultado de descobertas. Dessa forma, a marca de sabão em pó e sabão líquido incentiva que as pessoas se sujem em atividades divertidas, já que a Omo está presente para resolver tudo depois.