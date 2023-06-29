Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras do "Top of Mind"

A Omo é uma marca da Unilever que ficou conhecida pelo slogan "Se sujar faz bem". Nesse sentido, a empresa acredita que cada mancha representa uma experiência importante na vida: manchas de lama são o selo da aventura; manchas de grama, o símbolo da exploração; e manchas de frutas, o resultado de descobertas. Dessa forma, a marca de sabão em pó e sabão líquido incentiva que as pessoas se sujem em atividades divertidas, já que a Omo está presente para resolver tudo depois.